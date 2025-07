Karrierechancen: Noch 370 offene Lehrstellen bei SPAR

SPAR bietet beste Ausbildungsplätze im Handel: Jugendliche, die einen sicheren Einstieg ins Berufsleben suchen, finden hier eine fundierte Ausbildung, überdurchschnittliche Bezahlung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten.

Der Countdown läuft: Wer in diesem Jahr noch eine Lehrstelle ergattern möchte, sollte jetzt schnell handeln. Bei SPAR – dem größten privaten Arbeitgeber Österreichs – sind aktuell noch rund 370 Lehrstellen offen. Das Angebot richtet sich an motivierte Jugendliche, die ihre Zukunft im Einzelhandel, in der Logistik oder bei der hauseigenen Fleischverarbeitung TANN starten möchten.

Ob im Verkauf, bei TANN oder in der Logistik: SPAR bietet eine Ausbildung mit echten Perspektiven, sicheren Rahmenbedingungen und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. © Spar

Die verfügbaren Lehrstellen sind vielfältig:

Einzelhandel mit Schwerpunkt Feinkost

Einzelhandel mit Schwerpunkt Lebensmittel

Einzelhandel bei TANN mit Fokus auf Fleisch- und Wurstverkauf

Mit diesen Ausbildungswegen legt SPAR den Grundstein für eine stabile und zukunftssichere Karriere im Handel.

Ausbildung mit Perspektive und Top-Bezahlung

SPAR überzeugt nicht nur durch die Vielfalt der Ausbildungswege, sondern auch durch überdurchschnittliche Vergütung:

1. Lehrjahr: € 1.320 brutto

2. Lehrjahr: € 1.540 brutto

3. Lehrjahr: € 1.940 brutto

Dazu kommen attraktive Prämien von bis zu € 2.000 pro Lehrjahr bei sehr guten Leistungen sowie eine Abschlussprämie bei einem ausgezeichneten Lehrabschluss. Lehrlinge profitieren außerdem von individuellen Förderprogrammen, internen Weiterbildungen und vielfältigen Karrieremöglichkeiten – bis hin zum Management.

Hans K. Reisch, SPAR-Vorstandsvorsitzender © Spar

„Wir geben jungen Menschen eine Perspektive“

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch unterstreicht das Engagement des Unternehmens in der Lehrlingsausbildung: „Wir geben jungen Menschen nicht nur einen Beruf, sondern eine Perspektive. Eine Lehre bei SPAR ist ein sicherer Einstieg ins Berufsleben – mit vielen Chancen zur Weiterentwicklung, einem guten Gehalt und tollen Benefits.“ Und weiter: „Die rund 370 offenen Lehrstellen in Österreich sind eine Einladung an alle Jugendlichen, die eine stabile und vielfältige Karriere beginnen möchten. SPAR bietet ein starkes Fundament dafür.“

SPAR: 100 % österreichisch, 100 % Zukunft

Mit über 52.000 Mitarbeitenden und mehr als 1.500 Standorten ist SPAR ein stabiler Arbeitgeber, der langfristige Sicherheit bietet. Als zu 100 % österreichisches Familienunternehmen setzt SPAR auf nachhaltige Personalentwicklung und fördert junge Talente durch:

die SPAR-Akademie,

individuelle Talente-Programme,

gezielte Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Konzerns.

Jährlich absolvieren rund 2.700 Lehrlinge ihre Ausbildung bei SPAR – viele davon mit Auszeichnung.

Jetzt bewerben und durchstarten: spar.at/karriere