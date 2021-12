Anleihe mit 6% Fixzinsen

Die kitzVenture GmbH geriet im Jahr 2017 mit Ihrer Risikoveranlagung in schweres Fahrwasser und galt als größter Finanzskandal in Westösterreich in der Geschichte des Landes.

Nach der Übernahme der Geschäftsführung durch den erfolgreichen Kitzbüheler Unternehmer und Selfmade-Millionär Patrick Landrock, hielt dieser Wort und entwickelte aus kitzVenture ein Millionenunternehmen. kitzVenture bediente alle Anleger mit inkl. 9,75% Zinsen und Zinseszinsen und reichte gleichzeitig gegen Ihre damalige Rechtsanwaltskanzlei Greiter, Pegger, Kofler & Partner eine Schadenersatzklage in Höhe von 557.340,51 Euro ein. Jetzt bringt kitzVenture mit einer neuen Anleihe ein neues Finanzprodukt auf den Markt.

Orderschuldverschreibung

Zur Stärkung ihrer Finanzmittel vertreibt die kitzVenture GmbH Schuldverschreibungen mit einem fixverzinslichen Satz von 6% per anno, die auf den Namen des Anlegers lauten. Eine Zeichnung ist bereits ab 500,00 Euro möglich. Die Orderschuldverschreibung kann ab sofort gezeichnet werden. Die Laufzeit beginnt mit 1. Mai 2022 - ab diesem Tag läuft die Verzinsung. Diese sind jeweils jährlich zum 1. Mai fällig. Die Laufzeit endet am 1. Mai 2027 - an diesem Tag ist die Schuldverschreibung zur Rückzahlung fällig und es erfolgt die letzte Zinszahlung.

Emittentin: Anforderungsprofil

Die Orderschuldverschreibungen sind nicht besichert. Die Emittentin verpflichtet sich jedoch gegenüber den Anlegern, bis zur vollständigen Rückzahlung, keine Belastungen ihrer Vermögenswerte für andere Wertpapieremissionen zu bestellen. Außerdem wird die Emittentin sicherstellen, dass die Schuldverschreibungen auch in Zukunft mit allen anderen Verbindlichkeiten aus Finanzschulden der Emittentin in gleichem Rang stehen. Zuletzt wird die Emittentin Ausschüttungen an ihre Gesellschafter nur vornehmen, soweit die dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt wird, um jeweils in den darauffolgenden zwölf Monaten fällig werdende Ansprüche sämtlicher Anleger aus der Emission dieser Schuldverschreibung zu erfüllen.

Die Emittentin weist darauf hin, dass das Angebot der Orderschuldverschreibungen ausschließlich in Österreich auf Basis des Informationsblattes nach dem Alternativfinanzierungsgesetz erfolgt, welches auf der Website der Emittentin einsehbar ist. Die Investitionen in die Orderschuldverschreibungen sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können.