Klimawandel beeinflusst Skiurlaub: Mehrheit der Gäste achtet auf Schneesicherheit

Der Klimawandel wirkt sich zunehmend auf den Wintertourismus aus: Eine aktuelle Befragung zeigt, dass sich viele Skigäste mit den Folgen beschäftigen. Schneesicherheit wird wichtiger, ebenso wie Anpassungen bei Buchung und Reisezeit.

Der Klimawandel spielt im Wintertourismus eine immer größere Rolle. Laut einer Gondelbefragung von Protect Our Winters, an der am Wochenende vom 28.2.2026 und 1.3.2026 536 Personen teilnahmen, geben 81 Prozent der Skigäste an, sich beim Skifahren mit den Auswirkungen auseinanderzusetzen.

Schneelage ist zentrales Entscheidungskriterium

Die Ergebnisse zeigen, dass die Schneebedingungen maßgeblich für die Wahl des Skigebiets sind. Für 75,5 Prozent der Befragten ist die Schneelage ein zentraler Faktor. Mehr als die Hälfte der Gäste (51,7 Prozent) gibt an, bei unsicheren Bedingungen künftig eher Destinationen mit höherer Schneesicherheit zu bevorzugen. Zudem ziehen viele eine Anpassung des Reisezeitpunkts in Betracht.

Mehrheit bewertet Veränderungen negativ

Klimabedingte Veränderungen werden von 72 Prozent der Befragten negativ wahrgenommen. Als Gründe nennen die Gäste vor allem:

Rückgang von Naturschnee

kürzere Saisonen

veränderte Landschaften

schlechtere Schneequalität

zunehmende technische Beschneiung

Diese Faktoren beeinflussen laut Befragung das Skierlebnis deutlich.

Beschneiung wichtig, Alternativen gewinnen an Bedeutung

Technische Beschneiung wird von vielen als notwendige Anpassungsmaßnahme gesehen. Gleichzeitig gewinnen schneeunabhängige Angebote im Wintertourismus zunehmend an Bedeutung.

Positive und neutrale Haltung zu Windrädern

Im Rahmen der Studie wurde auch die Wahrnehmung von Windkraftanlagen im Skigebiet untersucht.

33,3 Prozent der Befragten bewerten Windräder positiv

15,7 Prozent davon sogar stark positiv

49,3 Prozent stehen ihnen neutral gegenüber

17,5 Prozent nehmen sie negativ wahr

Die Ergebnisse zeigen eine überwiegend positive oder neutrale Einstellung gegenüber dieser Klimaschutzmaßnahme.

Klimaschutz entspricht Erwartungen der GästeInsgesamt verdeutlicht die Befragung, dass Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsstrategien im Wintertourismus nicht nur als notwendig angesehen werden, sondern auch den Erwartungen vieler Gäste entsprechen.