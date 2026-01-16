Lehrlingsstart 2026: SPAR bietet österreichweit 900 Lehrstellen mit Zukunftsperspektive

Spar Österreich startet den Lehrlingsstart 2026 mit 900 offenen Lehrstellen in über 20 Lehrberufen. Von Einzelhandel über IT bis Produktion bietet der heimische Lebensmittelhändler jungen Menschen eine top Ausbildung, attraktive Benefits und sichere Karrierechancen im ganzen Land.

Spar Österreich bietet ab Herbst 2026 erneut 900 zukunftssichere Lehrstellen an. Das Angebot reicht vom klassischen Einzelhandel bei Spar, Interspar und Maximarkt bis hin zu IT-Lehrberufen, technischen Ausbildungen und Lehrstellen in den Produktionsbetrieben wie TANN. Alle Lehrlinge profitieren von einer fundierten Ausbildung, zahlreichen Benefits und einer Bezahlung über dem Kollektivvertrag. Bewerbungen sind ab sofort über die Spar-Jobbörse möglich.

SPAR bietet jungen Menschen weit mehr als die klassische Lehre zum Einzelhandelskaufmann/Einzelhandelskauffrau Schwerpunkt Lebensmittel oder Schwerpunkt Feinkost. © Spar

Über 20 Lehrberufe: Für jedes Talent der passende Einstieg

Die Lehre bei Spar geht weit über den Einzelhandelskaufmann bzw. die Einzelhandelskauffrau hinaus. Österreichweit stehen über 20 verschiedene Lehrberufe zur Auswahl. Dazu zählen unter anderem Lebensmitteltechniker:in, Fleischverarbeiter:in, Lkw-Fahrer:in, Betriebselektriker:in, Betriebslogistikkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, Immobilienkaufmann/-frau, Mediendesigner:in sowie IT- und Systemtechniker:in. INTERSPAR und Maximarkt bieten zusätzlich Lehrstellen in der Systemgastronomie und in den Interspar-Bäckereien an.

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch © Spar/Eva trifft

Spar als Arbeitgeber: Ausbildung mit Perspektive und Sicherheit

„Spar steht seit Jahrzehnten für Sicherheit und Verlässlichkeit – sowohl als Nahversorger als auch als Arbeitgeber“, betont Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von Spar. Als familiengeführtes Unternehmen legt man großen Wert auf eine hochwertige Ausbildung, persönliche Entwicklung und langfristige Karrierechancen für Lehrlinge.

Praxisnahe Lehre: Lernen in der SPAR-Akademie

Die Ausbildung bei SPAR ist praxisnah und modern. In der Spar-Akademie Wien sowie in Spar-Akademie-Klassen in ganz Österreich erwerben Lehrlinge aktuelles Fachwissen, das direkt im Markt oder in den Produktionsbetrieben angewendet wird. Zusätzliche Angebote wie Lehre mit Matura, Zusatzausbildungen und Weiterbildungen nach dem Lehrabschluss machen die Spar-Lehre zu einem echten Karrierestart.

Ob klassischer Einzelhandel bei SPAR, INTERSPAR oder Maximarkt bis hin zu IT-Jobs und Lehrberufen in den Produktionsbetrieben, wie bei TANN: Damit bietet SPAR einen passenden Einstieg und sichere berufliche Zukunft. © Spar/Eva trifft

Attraktive Benefits: Über 6.700 Euro Prämien für Lehrlinge

Spar-Lehrlinge profitieren von umfangreichen Sozialleistungen und können sich während der Lehrzeit Prämien im Wert von über 6.700 Euro sichern – eine der höchsten Lehrlingsprämien im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Bei guten Leistungen gibt es ein iPad nach dem ersten Lehrjahr, eine Überzahlung des Lehrlingseinkommens sowie eine Jobgarantie mit erhöhtem Einstiegsgehalt nach erfolgreichem Lehrabschluss.

Karriere im Lebensmittelhandel: Vom Lehrling zur Führungskraft

Der Lebensmittelhandel bei SPAR gilt als echte Karriereschmiede. Nach der Lehre stehen zahlreiche Wege offen – von der Marktleitung über Tätigkeiten in den Zentralen bis hin zur Selbstständigkeit als Kaufmann oder Kauffrau. Auch internationale Karrieremöglichkeiten in den Spar-Ländern sind möglich.

Jetzt bewerben: Lehrstart Herbst 2026 Bewerbungen für den Lehrstart im Herbst 2026 sind ab sofort online unter www.spar.at/lehremöglich. In Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark ist ein unterjähriger Einstieg jederzeit möglich. Spar sucht motivierte junge Menschen mit Interesse an Lebensmitteln, Freude am Kundenkontakt und sehr guten Deutschkenntnissen.