Lidl: Diese Neuerung gibt es ab HEUTE

Ab heute kann man in allen Filialen "Rette mich Sackerl" kaufen.

Bereits 2021 hat Lidl Österreich die „Rette mich Box“ ins Leben gerufen und bewahrt damit jedes Jahr rund 2 Millionen Kilogramm Obst und Gemüse vor der Biotonne. Nun startet der Diskonter eine weitere Maßnahme zur Lebensmittelrettung und gibt auch Gebäck eine zweite Chance, das auf diesem Weg doch noch zum Kunden findet.

Seit heute kann man Gebäck vom Vortag zum vergünstigten Preis von 1 Euro kaufen und damit Lebensmittel retten. Das Ganze hat außerdem einen guten Zweck: 10 Cent pro Sackerl gehen an Licht ins Dunkel.

Pro Sackerl warten jeweils vier Gebäckstücke – vom klassischen Semmerl über einen Kornspitz bis hin zum beliebten Mohnflesserl. Kunden sparen mit einem Sackerl bis zu 70 Prozent. „Das ist der nächste konsequente Schritt gegen Lebensmittelverschwendung. Denn weggeworfene Lebensmittel sind nicht nur eine Verschwendung wertvoller Ressourcen, sie verursachen auch große negative Folgen für unsere Umwelt. Mit geretteten Lebensmitteln spart man also nicht nur Geld, sondern hilft auch der Umwelt. Und in unserem Fall darüber hinaus armutsbetroffenen Menschen in Österreich“, so Michael Kunz, CEO Lidl Österreich.