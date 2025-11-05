Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.550 aktien down -4.1% Andritz AG 64.20 aktien up +0.55% BAWAG Group AG 113.20 aktien down -0.35% CA Immobilien Anlagen AG 24.100 aktien up +0.75% CPI Europe AG 16.290 aktien down -0.55% DO & CO Aktiengesellschaft 205.50 aktien down -0.72% EVN AG 26.450 aktien up +1.73% Erste Group Bank AG 88.25 aktien down -1.62% Lenzing AG 24.950 aktien equal +0% OMV AG 47.500 aktien up +0.47% Oesterreichische Post AG 30.000 aktien down -0.33% PORR AG 26.400 aktien down -1.49% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.080 aktien down -0.19% SBO AG 28.600 aktien up +0.18% STRABAG SE 66.70 aktien down -2.91% UNIQA Insurance Group AG 12.700 aktien up +0.79% VERBUND AG Kat. A 67.30 aktien down -2.46% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.250 aktien down -0.9% Wienerberger AG 25.500 aktien up +1.03% voestalpine AG 30.240 aktien down -0.26%
  1. oe24.at
  2. Business
Harald Mahrer
© APA/ROLAND SCHLAGER

Nach Kritik

Machtwort: Mahrer halbiert WKO-Gehaltsplus

05.11.25, 12:09
Teilen

Nach heftiger Kritik an der über der Inflation liegenden Gehaltserhöhung wird die Wirtschaftskammer das Plus von 4,2 Prozent nun auf 2,1 Prozent halbieren.  

Das kündigte WKÖ-Präsident Harald Mahrer am Mittwoch in mehreren Medien an. "In gesamtstaatlich schwierigen Situationen braucht es auch von der Kammer ein Zeichen", begründete er den Schritt im Ö1-"Mittagsjournal". Angesichts der "schiefen Optik" habe er nun ein Machtwort gesprochen, so Mahrer.

Zuvor drohte die Debatte zu eskalieren, rief der Industrielle Stephan Zöchling doch zu einem Boykott von Beitragszahlungen seitens der Unternehmen auf. Für Empörung hatte die ursprünglich angedachte Gehaltserhöhung von 4,2 Prozent angesichts der häufig formulierten Forderungen nach Lohnzurückhaltung in Gehaltsverhandlungen zuvor auch unter FPÖ, SPÖ, NEOS und Grünen gesorgt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden