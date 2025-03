A1 startet Mega-Rabattaktion: 20 Prozent auf alle Tarife

Großes Osterangebot für neue und bestehende Kunden. Damit will man zeigen, wer der Platzhirsch am Mobilfunkmarkt ist.

Der heimische Telekommunikationsanbieter A1 startet pünktlich zur Osterzeit außergewöhnliche Vorteils- Angebote, sowohl für Neukunden als auch für langjährige Bestandskunden. Mit 40 % Marktanteil will man zeigen, wer der Platzhirsch im Mobilfunkmarkt ist.

Ab sofort bis einschließlich 6. April 2025 erhalten alle neuen Mobilfunkkunden bei Abschluss eines Vertrags der S- bis L-Tarifklasse einen dauerhaften Rabatt von 20 % auf das monatliche Grundentgelt. Dieser Preisvorteil gilt für die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

iPhone 16 und Galaxy S25 zum Nulltarif

Bemerkenswert: Zu diesem Angebot gibt es die neuesten Top-Smartphones zum Nulltarif. Bestehende, treue Kunden können zwischen Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S25 oder Google Pixel 9 Pro wählen, alle ab 0 Euro . Eine einmalige Speichermedienvergütung von 6,60 Euro fällt an.

„Halbe Milliarde jährlich in Infrastruktur“

A1-CEO Marcus Grausam unterstreicht die Bedeutung solcher Initiativen: „Unser Ziel ist es, allen Menschen die besten Voraussetzungen für das digitale Leben zu bieten – zu Hause, im Job und auch unterwegs. Dafür investieren wir in Österreich jährlich rund eine halbe Milliarde Euro in die digitale Infrastruktur.“ Diese Investitionen spiegeln sich nicht nur in den aktuellen Angeboten, sondern auch in der Netzqualität wider.

Denn im Unterschied zu Diskontern, die sich in ein Netz einmieten, sorgt A1 als Netzbetreiber dafür, dass das Mobilfunknetz in Österreich auf dem neuesten Stand gehalten wird und beschäftigt dafür auch deutlich mehr Mitarbeiter. Mit der Osteraktion will man verdeutlichen, dass das schnelle Netz wichtig ist – im Europavergleich ist das Netz in Österreich ganz vorne dabei.

Internet-Aktion für die Kunden

Für Internetkunden hat A1 noch weitere Vergünstigungen parat. Neben den 20 Prozent Rabatt auf das monatliche Grundentgelt winken bis zu sechs Gratismonate und eine kostenlose Herstellung des Anschlusses. Alle Angebote gelten bis auf Widerruf und sind zeitlich begrenzt.

„Durch das A1 Netz verbinden wir alle Menschen in Österreich – aber auch alle Unternehmen des Landes – mit der ganzen Welt“, erklärt Grausam die Bedeutung der Telekommunikationsinfrastruktur. „Das A1 Team arbeitet rund um die Uhr daran, das zu ermöglichen.“ Dieser Einsatz zeigt sich auch in den Serviceleistungen: Bei allen neuen Geräten ist die A1 Handyversicherung in den ersten drei Monaten kostenlos, danach bereits ab 2,90 Euro monatlich erhältlich.

Auch für neue Kundinnen und Kunden gibt es die top Smartphones zum Osterhasen-Preis: So können etwa Neukunden, die sich für einen A1 Mobil L Tarif zum regulären Preis von 69,90 Euro monatlich (bzw. 64,90 Euro für bestehende Internetkunden) entscheiden, zwischen dem Samsung Galaxy S25 und dem Google Pixel 9 Pro zum Nulltarif oder dem Apple iPhone 16 für 99 Euro wählen. Bei allen neuen Geräten ist die A1 Handyversicherung bei Anmeldung in den ersten drei Monaten gratis mit dabei, danach ab 2,90 Euro/Monat.