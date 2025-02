Absolutes Gold-Rekordhoch durch Trump-Zölle

Goldpreis stieg Montag in der Früh um bis zu 1,1 Prozent auf fast 2.900 Dollar.

Die Ankündigung neuer US-Zölle treibt den Goldpreis auf ein neues Allzeithoch. Das Edelmetall hat sich in der Früh um bis zu 1,1 Prozent auf 2.892,16 Dollar je Feinunze verteuert und damit das am Freitag erreichte Rekordniveau von 2.886,62 Dollar übertroffen. "Die Spannungen in der globalen Handelspolitik bleiben ziemlich relevant und könnten den Goldpreis kurzfristig auf 2.900 bis 2.910 Dollar treiben", sagt Kelvin Wong, Chefanalyst beim Handelshaus Oanda.

Korrektur "nicht sehr wahrscheinlich"

"Eine Korrektur erscheint mir im Moment als nicht sehr wahrscheinlich - es sei denn, wir sehen einen sehr starken Anstieg des US-Dollars", so Wong weiters. Der Dollar-Index rückt am Montag um 0,2 Prozent auf 108,20 Punkte vor. Ein starker Greenback macht in Dollar gehandelte Rohstoffe wie Gold teurer für Investoren aus anderen Währungsräumen.