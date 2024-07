Heuer Rekordzahl an Flugpassagieren

Die internationale Luftfahrtvereinigung IATA rechnet für heuer mit 5 Milliarden Flugreisenden. Ein neuer Rekord. Und: Die Zahl soll sich in 20 Jahren verdoppeln.

Es wird immer mehr geflogen. 4,3 Milliarden Fluggäste gab es im Vorjahr. Für heuer rechnet die internationale Luftfahrtvereinigung IATA (International Air Transport Association) mit einem neuen Rekord von 5 Milliarden Flugreisenden.

Bisheriges Rekord-Reisejahr war vor Corona-Krise

Im Vorcoronajahr 2019 wurde mit 4,5 Milliarden Fluggästen der bisherige Rekord aufgestellt. Heuer soll der Rekord geknackt werden, zitiert das Ö1-Morgenjournal die Luftfahrtsexperten der IATA.

Verdoppelung der Flugreisenden

In den kommenden 20 Jahren rechnet die IATA mit einer Verdoppelung der Flugreisenden.

In den USA und Europa wird ein geringer Zuwachs erwartet. Der Grund: Hier fliegen bereits sehr viele Menschen.

Ein hoher Zuwachs soll dagegen in Asien geschehen. Mit neuen Rekorden wird in Indien, Thailand, Vietnam und China gerechnet.

Die Prognose ist mit Unsicherheiten behaftet. Die Steigerung hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung Asiens ab.

3 % der globalen C02-Emissionen

Der Flugverkehr ist verantwortlich für 3 % der globalen C02-Emissionen.

Das sind mehr Treibhausgase als Deutschland in einem Jahr ausstößt. Deutschland gehört zu den zehn größten CO2-Emittenten.

Fliegen wird teurer

Im Vergleich zum Vorjahr sind heuer die Ticketpreise um 11 Prozent teurer.

Neben der allgemeinen Inflation sorgen auch spezifische Probleme für teurere Tickets.

Grüner Kerosin muss beigemischt werden - ab 2025 sind 2% Sustainable Aviation Fuel (SAF) vorgeschrieben. Ab 2030 dann sechs Prozent. Ab 2040 sogar 34 %. Gibt es dafür genug Produktionskapazitäten? Experten zweifeln aktuell daran.

Aktuell mangelt es an Piloten und Flugbegleitern. Auch bei den Fliegern kommt es zu Verspätungen in der Auslieferung. Der Sommer dürfte turbulent bleiben, was das Fliegen angeht.