Ifo-Chef warnt vor Weltwirtschaftskrise

Deutscher Ökonom sieht Protektionismus als "große Gefahr"

Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor einer Weltwirtschaftskrise. "Das ist leider nicht auszuschließen", sagte Fuest der "Süddeutschen Zeitung". Die USA mit ihrer Zollpolitik würden die Weltwirtschaft zwar nicht allein in die Krise stürzen. "Aber wenn sich der Protektionismus immer schneller ausbreitet, in China und in Europa, dann ist das eine große Gefahr", sagte er. "Wenn alle in die falsche Richtung gehen, kann es zu einer großen Krise kommen."

"Das ist gefährlich"

Die USA zerstörten unter Präsident Donald Trump ihren Ruf als zuverlässiger Vertragspartner. "Das ist gefährlich, weil die USA immer noch die wichtigste Wirtschaftsmacht der Welt sind."

Als Grund für das Aussetzen zahlreicher US-Zölle für 90 Tage durch Trump sieht Fuest dem Blatt zufolge den Wertverfall bei US-Staatsanleihen. "Was jetzt passiert, ist ein Alarmsignal für die Amerikaner und für die Finanzarchitektur der gesamten Welt", sagte er. Zwei Drittel der weltweiten Börsenkapitalisierung seien auf dem US-Aktienmarkt, der Dollar sei die weltweite Ankerwährung. "Wenn das alles kippt, hätte das unkalkulierbare Folgen", warnte Fuest.