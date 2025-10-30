Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.200 aktien up +1.58% Andritz AG 64.90 aktien up +4.68% BAWAG Group AG 108.80 aktien up +0.28% CA Immobilien Anlagen AG 24.320 aktien up +0.16% CPI Europe AG 17.220 aktien equal +0% DO & CO Aktiengesellschaft 211.00 aktien up +0.96% EVN AG 25.200 aktien up +1% Erste Group Bank AG 84.90 aktien up +0.53% Lenzing AG 25.300 aktien down -0.59% OMV AG 47.280 aktien up +0.64% Oesterreichische Post AG 30.000 aktien equal +0% PORR AG 27.950 aktien up +0.72% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.060 aktien up +3.12% SBO AG 28.900 aktien down -0.34% STRABAG SE 69.10 aktien up +0.14% UNIQA Insurance Group AG 12.720 aktien down -0.16% VERBUND AG Kat. A 66.90 aktien up +2.45% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.400 aktien up +0.34% Wienerberger AG 25.980 aktien down -0.08% voestalpine AG 31.120 aktien up +1.04%
Wien Donauplatte Donau Luftaufnahme - Wirtschaftsstandort
© Getty Images

"Träge Dynamik"

Mini-Plus in Österreich: Wirtschaft um 0,1 % gewachsen

30.10.25, 09:35 | Aktualisiert: 30.10.25, 11:17
Sowohl Industrie als auch Dienstleistungen entwickeln sich schleppend. Brisant: Auch die private Konsumnachfrage entwickelt sich nur zögerlich.

Die heimische Wirtschaft kommt heuer nur sehr schleppend voran. Im dritten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut einer Schnellschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) real um nur 0,1 Prozent zum Vorquartal gewachsen sein. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Zuwachs von 0,6 Prozent. Das Wifo spricht von einer "trägen Dynamik auf breiter Basis."

 

Das Balkendiagramm zeigt das Wirtschaftswachstum in Österreich nach Quartalen von 2024 bis 2025. Im Vergleich zum Vorquartal gibt es im zweiten Quartal 2024 einen Rückgang von 0,2 %, danach folgt ein Anstieg auf bis zu plus 0,4 % im vierten Quartal 2024. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das Wachstum im zweiten Quartal 2024 mit minus 1,0 % am niedrigsten, steigt aber bis zum dritten Quartal 2025 auf plus 0,6 %. Quelle: WIFO.


 

 

"Sowohl die Industrie als auch der Dienstleistungssektor entwickelten sich nur verhalten", schreiben die Ökonomen. In der Bauwirtschaft sei die Wertschöpfung sogar um 0,5 Prozent zurückgegangen. Bei den Dienstleistungen sank die Wertschöpfung im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie um 0,2 Prozent, etwas besser lief es in der öffentlichen Verwaltung und bei den sonstigen Dienstleistungen (je plus 0,2 Prozent).

Private Konsumnachfrage entwickelt sich nur zögerlich

Die private Konsumnachfrage entwickelte sich mit plus 0,1 Prozent ebenfalls nur zögerlich. Auch der Außenhandel dämpfe die Entwicklung. Im Vergleich zum Vorquartal sanken die Exporte 0,4 Prozent, die Importe bleiben unverändert.

Bereits im ersten Halbjahr war es nur sehr langsam vorangegangen. Laut Daten der Statistik Austria stieg das BIP im ersten Quartal um 0,2 Prozent, im zweiten Quartal fiel es dagegen wieder um 0,1 Prozent zurück.

