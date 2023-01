Das sind die neuen Chefs für 2023

Wechsel: In den Vorstandsetagen österreichischer Unternehmen gibt es heuer einige Veränderungen. Wer wo ans Ruder kommt, wer abtritt.

Eine neue Führungsspitze gibt es 2023 bei der VIG und bei der Strabag.

Vorstände. Neues Jahr, neuer Job – 2023 gibt es an der Spitze heimischer Unternehmen sowie in den Vorständen einige personelle Wechsel. Teils bereits seit Jahresbeginn, teils im Laufe der nächsten Monate. So hat beim Bauriesen Strabag mit 1. Jänner Klemens Haselsteiner offiziell die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Er folgt auf Thomas Birtel, der altersbedingt ausgeschieden ist. Der 42-jährige ­Haselsteiner ist der Sohn des langjährigen Strabag-Chefs Hans Peter Haselsteiner und gehört also zur Eigentümerfamilie. Er ist seit 2011 im Konzern tätig und ein ausgewiesener Digitalisierungsexperte.

Bei der Vienna Insurance Group (VIG) steht im Juli der Wechsel an der Spitze an. Die langjährige Vorstandsvorsitzende Elisabeth Stadler hört aufgrund ihres 2021 erreichten Pensionsalters auf. Sie übergibt an den derzeitigen Vize Hartwig Löger. Der 56-jährige Versicherungsprofi ist seit 2021 im VIG-Vorstand, er war früher viele Jahre beim Konkurrenten Uniqa, bevor er unter Sebastian Kurz Finanzminister wurde. Bei der Uniqa Österreich wird mit 1. April Sabine Pfeffer neues Vorstandsmitglied und zuständig für die Marke Raiffeisen Versicherung. Sie folgt auf Klaus Pekarek, der in den Ruhestand geht.

Hartwig Löger führt ab Juli den VIG-Konzern

Einiges tut sich auch in den Chefetagen heimischer Banken. Ab März ist Claudia Süssenbacher neu im Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Die 45-jährige Managerin kommt von Erste Group und Erste Bank, hat umfassende Erfahrung u.a. mit Digitalisierungsprojekten. Als Personalchefin bei der Ersten hat mit 1. Jänner Sabine Bothe begonnen. Sie kommt von der Deutschen Telekom und Tochter Magenta. Von der Tiroler Sparkasse in den Vorstand der BKS Bank wechselt im September Claudia Höller. Sie wird dort fürs Risikomanagement verantwortlich sein. Dieter Böckmann, derzeit bei der Erste Bank, zieht Mitte des Jahres ebenfalls in den Vorstand der BKS Bank ein, zuständig für Digitalagenden.

Veränderungen gibt es auch bei der OMV, die ihre Strategie für die Zeit nach Öl und Gas in Richtung Chemie und Kreislaufwirtschaft ausrichtet. Per Ende 2022 hat Johann Pleininger sein Vorstandsmandat vorzeitig zurückgelegt. Sein Nachfolger ist interimistisch Finanzvorstand Reinhard Florey – bis im März Berislav Gaso als neuer Energie-Vorstand kommt. Bereits per 1. Februar wird Daniela Vlad neues OMV-Vorstandsmitglied für den Bereich Chemicals & Materials.

Bei den Spar SES Shoppingcentern hat mit Anfang 2023 Christoph Andexlinger die Führung übernommen. Der 51-Jährige ist seit Langem im Spar-Konzern.

Beim Hightech-Unternehmen Frequentis mit Sitz in Wien verstärkt seit 1. Jänner Monika Haselbacher als COO die Managementspitze. Neu als Finanzchef bei Lenzing ist seit 1. Jänner Nico Reiner.

Mit 1. Mai wechselt Beatrix Praeceptor vom Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi an an die Spitze von Greiner Packaging.

Eine neue Führung bekommt heuer auch Siemens Österreich, wo im Frühjahr die Ära von Langzeit-Generaldirektor Wolfgang Hesoun (seit 2010 im Amt) endet. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Hesoun, der im Februar 63 wird, wird als Berater tätig bleiben.