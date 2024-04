ecoplus sorgt für Schub in St. Pölten

In Niederösterreich sorgt ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes, für 51.198 Beschäftigungsverhältnisse und eine Brutto-Wertschöpfung in Höhe von 3,7 Milliarden Euro.

St. Pölten. Als Wirtschaftsagentur des Landes ist ecoplus seit über 60 Jahren Dienstleister für den niederösterreichischen Wirtschaftsstandort. Die Leistungen unter Geschäftsführer Helmut Miernicki können sich sehen lassen, zeigt eine externe Überprüfung.

Boost: 51.198 Beschäftigungsverhältnisse

Die Beteiligungen und Förderungen der Agentur haben einen Beschäftigungseffekt von 51.198 Beschäftigungsverhältnissen in Niederösterreich. Zum Vergleich: Das entspricht fast 90 % der Bevölkerung von St. Pölten.

Brutto-Wertschöpfung in Höhe von 3,7 Mrd. Euro in Niederösterreich

„Aus der weitgefassten Definition erzielt ecoplus eine Brutto-Wertschöpfung in Höhe von 4,6 Mrd. Euro in Österreich, wovon 3,7 Mrd. Euro auf Niederösterreich entfallen. Der österreichweite Beschäftigungseffekt beläuft sich auf 51.198 Beschäftigungsverhältnisse", erläutert Christian Helmenstein, Geschäftsführer Economica Institut für Wirtschaftsforschung.

"Das entspricht fast 90 Prozent der Bevölkerung von St. Pölten (57.639) oder knapp dem 2-fachen der direkt Beschäftigten in der Gastronomie in Niederösterreich (26.908). Kurz zusammengefasst steht jeder 17. Euro, der in Niederösterreich erwirtschaftet wird, und jede 16. Beschäftigung in Niederösterreich im weitesten Sinne mit ecoplus in Verbindung."

Mikl-Leitner: "Impulse für unseren Wirtschaftsstandort"

„Mit ecoplus haben wir für unsere blau-gelben Betriebe einen starken Partner, der wertvolle Impulse für unseren Wirtschaftsstandort setzt“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Christian Helmenstein, Geschäftsführer Economica Institut für Wirtschaftsforschung und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki (rechts). © nlk filzwieser ×

„Unser Ziel ist es, Niederösterreich zur führenden, smarten und nachhaltigen Wirtschaftsregion Europas zu machen. Mit beispielsweise dem Haus der Digitalisierung, der Förderung digi4wirtschaft, dem Recycling von Brachflächen für Betriebsansiedlungen in Niederösterreich oder der ecoplus Plattform für Gesundheitstechnologie als Drehscheibe für Projekte im Gesundheitssektor ergreifen wir konkrete Maßnahmen, die unsere Betriebe weiterbringen“, sagt die Landeshauptfrau.

Beratung bei Betriebsansiedlungen, Förderungen, 16 Wirtschaftsparks

ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki sagt: „Als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich ist unser Aufgabengebiet sehr breit: Wir beraten und begleiten bei Betriebsansiedlungen und -erweiterungen, betreiben 16 Wirtschaftsparks, sechs Technologie- und Forschungszentren, vier Technopolstandorte und unterstützen bei regionalen Förderungen. Mit unseren Branchennetzwerken – Cluster Niederösterreich und Plattformen – regen wir den Austausch zwischen Unternehmen und Wissenschaft zu unterschiedlichen Themen oder Schwerpunkten an. Aber auch unsere Beteiligungen wie beispielsweise ecoplus Alpin mit ihren Bergbahnen tragen wesentlich zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts bei.“