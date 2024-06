Nach EM-Fahrradboten-Streik springt Finanzchef ab

Ihr Essen ist NICHT da: Essenslieferanten streiken weiter Die Fahrradboten und Essenszusteller setzen morgen am 21. Juni 2024, Freitag, ihre Streikwelle für faire Löhne über der Armutsgrenze in der Zeit von 17 bis 22 Uhr in Wien (Streiks bei Foodora und Lieferando) und Klagenfurt (Streik bei Lieferando) fort.