Nathalie Benko
© Getty Images

Teures Shopping

Nathalie Benko: 220.000 Euro für Chanel

13.10.25, 15:14
Benkos Ehefrau Nathalie lebt ein Luxusleben und könnte selbst bald vor Gericht stehen.

220.000 Euro. Das Geld für Chanel-Shopping ist bei Nathalie Benko da, trotz der Signa-Pleite und der extrem hohen Gläubigerforderungen gegen ihren Ehemann René Benko in Höhe von mehreren Milliarden Euro, berichtte der SPIEGEL.

Sie führt "weiterhin ein Luxusleben"

Aus ihrem Umfeld heißt es, dass sie weiterhin ein Luxusleben führt, mit „Urlaub auf Bali, Reitturnieren“ und eben auch ganz viel Shopping.

Eine aktuelle SPIEGEL-Recherche deckt auf, dass Nathalie Benko allein 2023 rund 220.000 Euro für Luxus, unter anderem Chanelprodukte, ausgegeben hat. Da krachte die Signa in sich zusammen.

Versteck

Das Vermögen sollen die Benkos in Stiftungen gebunkert haben, meinen die Ermittler. Und Nathalie Benko soll in einem Safe Geld und Schmuck versteckt haben. Und in einer eigenen Truhe einen „Notgroschen“ von 60.000 Euro in bar und Chatprotokolle, wo sie mit René streitet. Für den Fall einer Scheidung, so Ermittler.

"Es muss schon Hyper-Luxus sein"

Ein Bekannter packt nun aus. „Mit wenig gibt sie sich nicht zufrieden“, sagt ein Benko-Bekannter dem SPIEGEL. „Es muss schon Hyperluxus sein, die teuersten Colliers, Uhren, Handtaschen.“Nathalie Benko ist selbst wird in der 2. Anklage gegen René Benko von der WKStA als Helferin genannt, die Geld vor Gläubigern versteckt haben soll. Sie erhob Einspruch gegen die Anklage, das OLG Innsbruck ist nun am Zug. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

