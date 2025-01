Paukenschlag! Benko schon heute vor Haftrichterin

Der erste Haftprüfungstermin für Ex-Immo-Milliardär René Benko wäre erst am 7. Februar angesetzt gewesen. Überraschend muss Benko schon heute vor die Richterin.

Justiz-Knaller! Benkos Haftprüfungstermin wurde „von Amts wegen“ auf heute Nachmittag, also Freitag, 13:00 Uhr, vorverlegt, wie oe24 erfahren hat. Vor einer Woche war Benko noch in seiner Villa in Igls aufgewacht und dann in seinem Büro in Innsbruck verhaftet worden. Seit Freitag ist er in U-Haft.

Brisante Verhandlung

Heute wird verhandelt - an seiner Seite sein Verteidiger - ob Benko schon früher aus der U-Haft entlassen wird. Vor einer Woche legte Benko noch keine Beschwerde gegen die U-Haft ein.

Jetzt hat René Benko die Festnahmeanordnung samt Juristen genauestens geprüft. Das Ergebnis der Verhandlung ist offen, sie kann auch mehrere Stunden dauern.