Peter Bosek ist neuer Chef der Erste Group

Peter Bosek hat heute Willibald Cernko als Group-Chef abgelöst. Cernko wird Aufsichtsratsmitglied in der Erste Bank. Weiterer Vorstandsumbau im Sommer.

Die Erste Group hat seit heute einen neuen Chef. Peter Bosek hat Willibald Cernko wie geplant mit 1. Juli als Vorstandsvorsitzender der Bank abgelöst. Cernko wird als Aufsichtsratsmitglied in der Erste Bank Österreich aber weiter im Konzern tätig bleiben. Einen größeren Umbau gibt es indessen im Vorstand der Erste Bank, teilte das Institut am Montag mit.

Vorstandsumbau

Finanzvorstand (CFO) Stefan Dörfler und Risikovorständin (CRO) Alexandra Habeler-Drabek, die bisher sowohl in der Erste Group als auch in der Erste Bank im Vorstandsteam waren, werden sich künftig nur noch auf ihre jeweiligen Aufgaben in der Group konzentrieren. Die CFO-Agenden übernimmt zusätzlich die Erste-Bank-Vorstandschefin Gerda Holzinger-Burgstaller, als neue Risiko- und Operations-Vorständin (CRO, COO) zieht ab 1. August Ilinka Kajgana in das Führungsteam ein.

Neuer Privatkundenvorstand

Neuer Privatkundenvorstand der Erste Bank wird ab 1. Juli Maximilian Clary und Aldringen. Hans Unterdorfer bleibt unverändert Unternehmenskundenvorstand.