Porsche-Finanzboss draußen: Großer Wechsel im Vorstand

Zwei Manager verlassen den Vorstand des Sportwagenherstellers. Die Nachfolger sind schon gefunden. Der Österreicher Wolfgang Porsche nimmt dazu Stellung.

Die Porsche AG leitet den Wechsel im Vorstand ein: Zum 26. Februar 2025 übernimmt Jochen Breckner (47) die Verantwortung für das Ressort Finanzen und IT und Matthias Becker (54) für das Ressort Vertrieb und Marketing.

Sie folgen damit auf Lutz Meschke (58) und Detlev von Platen (61), die das "Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlassen".

Gesunkene Absatzzahlen hatten zuletzt für Verärgerung bei Porsche gesorgt. Der Aktienkurs von Porsche ist gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent abgestürzt.

Der neue Finanzboss Breckner leitete zuvor das Generalsekretariat und die Unternehmensentwicklung von Porsche. Becker war zuletzt Leiter der Region Übersee- und Wachstumsmärkte der Porsche AG und hat diese erfolgreich zu einer der starken Porsche-Vertriebssäulen entwickelt.

Jochen Breckner und Matthias Becker © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Porsche Holding; ×

„Wir freuen uns sehr, mit Jochen Breckner und Matthias Becker zwei ausgezeichnete Nachfolger aus den Reihen von Porsche gefunden zu haben. Wir werden gemeinsam mit ihnen die einzigartige Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens fortschreiben“, sagt Dr. Wolfgang Porsche, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Wir bedanken uns bei Lutz Meschke für sein großes Engagement und seine jahrelange erfolgreiche Arbeit für die Porsche AG. Er hat die positive Entwicklung dieses Unternehmens mit hohem Einsatz und strategischem Weitblick entscheidend geprägt und den Börsengang entschlossen vorangetrieben. Ebenso möchte ich mich im Namen des Aufsichtsrats bei Detlev von Platen bedanken. Sein langjähriger starker Einsatz hat Porsche geprägt. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement bei der Entwicklung der weltweiten Märkte“, sagt Dr. Wolfgang Porsche.

Zuversicht bei Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche © oe24

Meschke geht nach 24 Jahren bei Porsche

Lutz Meschke verlässt das Unternehmen nach 24 Jahren Betriebszugehörigkeit. Er wechselte im Jahr 2001 von Hugo Boss zur Porsche AG, wo er zunächst den Bereich Accounting und später das Controlling verantwortete. 2009 wurde Meschke zum Vorstand für Finanzen und IT ernannt, ab 2015 fungierte er zusätzlich als stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. In Meschkes Wirkungsperiode fallen zahlreiche Meilensteine der Unternehmensentwicklung. Historischen Stellenwert nimmt der Börsengang der Porsche AG im Jahr 2022 ein. Seit Juli 2020 ist Lutz Meschke zudem Mitglied des Vorstands der Porsche Automobil Holding SE.

Detlev von Platen ist seit 1997 für die Porsche AG tätig. Er startete seine Karriere als CEO von Porsche Frankreich, bevor er 2008 zum Präsidenten und CEO der Porsche Cars North America und 2015 zum Mitglied des Vorstands für Vertrieb und Marketing ernannt wurde. Von Platen gestaltete aktiv die Transformation des Vertriebs von Porsche. Der Ausbau des Amerika-Geschäfts mit der Porsche- Zentrale in Atlanta sowie die Markteinführung von vollelektrischem Taycan und Macan sind besondere Leistungen. Zudem machte er sich um die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem weltweiten Händlernetz verdient.

© Porsche ×

Die neuen Manager in Zuffenhausen

Die neuen Vorstandsmitglieder der Porsche AG sind dem Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen bereits seit vielen Jahren verbunden: Jochen Breckner ist seit 2000 für Porsche tätig – erst als Praktikant und Diplomand, später als Doktorand. Der promovierte Betriebswirt und gebürtige Stuttgarter wurde 2008 Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Von 2010 bis 2012 leitete er das Controlling der Bereiche Vertrieb, Marketing und Financial Services. Ab 2012 war er als Leiter Produkt- Controlling und später als Leiter Controlling direkt an den Vorstand berichtend. Seit September 2018 leitet Breckner das Generalsekretariat und die Unternehmensentwicklung von Porsche. In dieser Funktion verantwortete der ausgewiesene Finanz- und Strategieexperte mehrere, breit aufgestellte Projekte. So leitete er zum Beispiel die Steuerung des Porsche-Börsengangs sowie das langjährige Effizienz-Programm, mit dem das Unternehmen systematisch seine finanzielle Resilienz optimiert. Breckners Nachfolger wird Christian Pantel, der in seiner aktuellen Aufgabe bei Porsche die Verantwortung für eine Baureihe trägt.

Matthias Becker ist seit 2015 für die Porsche AG im Einsatz. Als Leiter der Region Übersee- und Wachstumsmärkte hat er Vertriebsregionen wie Südostasien, Australien, den Mittleren Osten, Afrika sowie Mittel- und Südamerika mit mehr als 70 Märkten zu einer zentralen Säule des Porsche- Vertriebsnetzes entwickelt. Zuvor war Becker in mehreren Führungspositionen im Volkswagen Konzern tätig. So bewies er sich für Audi in diversen leitenden Vertriebsfunktionen in Europa und China, bei der Konzerntochter Škoda und im Volkswagen Marketing Deutschland.

„Mit Jochen Breckner und Matthias Becker gewinnt das Vorstandsteam zwei erfahrene Profis, die Porsche seit vielen Jahren leben und einen breiten Erfahrungsschatz mitbringen – Jochen Breckner aus seinen verschiedenen Rollen bei Porsche und Matthias Becker aus seinen Rollen bei Porsche, Audi, Škoda und Volkswagen. Beide Kollegen haben die Qualität, unser Unternehmen vom ersten Tag an zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Wir profitieren hier von einer strukturierten Nachfolgeplanung und einer langfristig ausgerichteten Personalentwicklung“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG.