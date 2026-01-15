Waffen-Knaller im Benko-Jagd-Skandal: Signa-Gründer im Visier

Neue Ermittlungen gegen René Benko! Es geht um einen brisanten Waffen-Verdacht und Ermittlungen wegen falsche Zeugenaussagen.

Die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und falscher Zeugenaussage, berichtet am Donnerstagmorgen der Standard. Der juristische Druck auf den insolventen Immobilien-Tycoon René Benko wächst weiter. Jetzt wird nicht nur wegen möglicher Falschaussagen in der Causa um den berüchtigten Jagdausflug mit Ex-SPÖ-Star Georg Dornauer ermittelt. Benko steht auch im Verdacht, Waffen unberechtigten Personen überlassen zu haben!

Jagd-Ausflug mit Folgen

Alles begann mit jenem Jagdtrip im September 2024 auf dem Stüblergut am Gaberl in der Steiermark, das die Benko zugerechnete Laura Privatstiftung 2020 gekauft hatte. Mit dabei: Der damalige Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer (SPÖ), obwohl gegen ihn ein Waffenverbot galt. Ein Foto, das später publik wurde, zeigte Dornauer mit dem „Beutebruch“ am Hut – ein Zeichen des Schützen. Die politischen und strafrechtlichen Folgen für Dornauer waren brutal: Er verlor alle Ämter, flog aus der SPÖ und stand wegen verbotenen Waffenbesitzes vor Gericht. Das Verfahren wurde eingestellt, nachdem ein mitanwesender Hotelier und der Berufsjäger aussagten, er habe den Hirsch geschossen, nicht Dornauer.

Zeugen unter Verdacht

Genau diese Aussagen bringen nun Benko, den Hotelier und den Pirschführer selbst in Bedrängnis! Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hatte Zweifel am Wahrheitsgehalt und leitete ein Verfahren wegen Verdachts der falschen Beweisaussage ein. Dieses wurde nun an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt abgegeben. Ein Sprecher bestätigte die Ermittlungen, ohne die Namen der Beschuldigten zu nennen.

Benko und das Waffengesetz

Der Grund für die Zuständigkeit der Niederösterreicher: Sie ermitteln bereits seit Juli 2025 gegen Benko wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der passionierte Jäger soll Waffen an Personen überlassen haben, die nicht zum Besitz berechtigt waren. Diese Ermittlungen sind aus den großen Signa-Untersuchungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hervorgegangen. Unter anderem wird ein Vorfall in Puchberg am Schneeberg geprüft.

Ermittlungen laufen

Somit laufen nun bei derselben Behörde zwei Strafsachen gegen Benko parallel: die zur falschen Zeugenaussage und die zum Waffengesetz. Benkos Anwalt, Norbert Wess, wollte sich dazu nicht äußern. Gegenüber dem Standard sagt Dornauers Anwalt, Johannes Zink, betonte, die neuen Ermittlungen beträfen nicht seinen Mandanten. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.