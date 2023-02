Murdoch-Konzern News Corp will 1.250 Stellen streichen

Schwaches Werbegeschäft setzte News Corp zu Eine Anzeigenflaute vor allem im australischen Zeitungsgeschäft macht dem Medienkonzern News Corp des Milliardärs Rupert Murdoch zu schaffen. Der Verleger von Zeitungen wie "The Australian", "The Wall Street Journal" und "Times of London" musste im dritten Quartal einen Umsatzrückgang um 5 Prozent auf 2,08 Mrd. Dollar (1,5 Mrd. Euro) hinnehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.