ORF "exekutiert mir fast zwei Gehälter ohne Mahnung"

Ein Mann muss fast zwei Monatsgehälter bezahlen, weil er vergaß, die GIS Gebühr beim Umzug abzumelden. Sein Gehalt sei ohne Mahnung gepfändet worden.

ORF-Paukenschlag in Oberösterreich! Florian O. klagt: "Der ORF exekutierte mir fast zwei Gehälter ohne Mahnung". Begonnen hat alles mit einem Umzug vor mehreren Jahren.

"Weder Rechnung noch Mahnung"

Florian O. übersiedelte von seinem Heimatort nach Linz, vergaß aber die GIS Gebühr abzumelden. Da er in seiner neuen Wohnung kein empfangsbereites Rundfunkgerät betrieb, meldete er auch kein Gerät am neuen Wohnort an. Jahrelang erhielt er weder Rechnung noch Mahnung, sagt der Mann.

Im Jahr 2023 habe er dann eine Zahlungserinnerung für das laufende Jahr erhalten. Florian O. setzte sich mit der GIS in Verbindung, worauf ihm mitgeteilt worden sei, dass er vergessen hatte, die GIS Gebühr abzumelden. Daraufhin bezahlte er die fällige Gebühr für das Jahr 2023.

3.000 Euro Strafe

Im März 2025 bekam Florian O. laut eigenen Aussagen dann eine Gehaltsexekution von fast 3.000 Euro.

Der Betrag setzte sich aus den Rückständen der letzten 10 Jahre zusammen. Florian O. wiederholt: "Mir wurde für den ausständigen Betrag weder eine Rechnung, noch eine Mahnung gestellt".

Schulden waren "nicht einmal bekannt"

Er wusste nicht einmal, dass er diese Schulden hatte, beteuert der Linzer. Die Gehaltexekution sei ohne gerichtliche Mahnklage eingeleitet worden. Laut seiner Rechtsauskunft ist dies auch nicht nötig, sagt O.

Eine oe24-Anfrage beim ORF blieb bisher unbeantwortet. Diese wird nachgereicht, sobald sie eintrifft.

Abgesehen davon, dass der Ruf bei seinem Dienstgeber beschädigt wurde, betreffe das auch seine Kreditwürdigkeit, sagt O. zur Gehaltspfändung, über die er berichtet: "Mir blieb nichts anderes übrig, als zu bezahlen."

Am Ende ein Schmäh

Am Ende zeigt O., dass er trotz des Vorfalls, über den er berichtet, den Humor nicht verloren hat. Er macht einen Schmäh: "Ich könnte mich jedoch als Starmoderator beim ORF bewerben und die Schulden abarbeiten. Dafür wären ca. 15 Stunden ausreichend."