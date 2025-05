Tresor: Wie Nathalie Benko Millionen-Vermögen vor Gläubigern versteckt haben soll

Benko-Paukenschlag! Ehefrau Nathalie soll René beim Verstecken von Millionenschätzen geholfen haben. Das werfen die Ermittler der Ehefrau des Immo-Tycoons vor.

Der milliardenschwere Kollaps des Signa-Imperiums von René Benko entwickelt sich zum Thriller. Neue Akten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) enthüllen nun brisante Vorwürfe gegen Ehefrau Nathalie Benko – sie soll ihrem Mann beim Verstecken von Luxus-Uhren im Wert von fast 400.000 Euro sowie Bargeld geholfen haben. Beide bestreiten die Anschuldigungen. Doch die Beweislage ist pikant.

Tresor bei der Tante: Uhren, Bargeld und ein dubioses Sicherheits-Argument

Laut Durchsuchungsanordnung kaufte Nathalie Benko Anfang März 2024 einen Tresor und ließ ihn im Haus ihrer Tante im tirolerischen Pfunds aufstellen, schreibt der Kurier. Der Inhalt? Elf Herrenuhren, sieben Ringe, Manschettenknöpfe und 120.000 Euro Bargeld. Acht der Uhren sollen laut Fotos auf Benkos Handy dem Signa-Gründer gehören – im Insolvenzverfahren aber nicht deklariert worden sein.

René Benko behauptet, die Uhren seien Weihnachtsgeschenke an die minderjährigen Söhne, die aus „Sicherheitsgründen“ bei der Tante lagerten. Doch die Ermittler spotten: Das Wohnhaus der Benkos in Innsbruck-Igls sei „höchstgesichert“ – selbst mit eigenem Tresorraum. „Das Sicherheitsargument ist nicht nachvollziehbar“, heißt es in den Akten.

Bodyguard verpfeift Benkos: Bargeld-Erklärung „äußerst fraglich“

Den entscheidenden Tipp lieferte ein ehemaliger Bodyguard Benkos. Er führte die Ermittler zum Tresor in Pfunds. Das darin gefundene Bargeld soll nach René Benkos Aussage „Haushaltsgeld“ seiner Frau sein – über Jahre angespart. Die WKStA zweifelt das an: „Keine Beweise, keine Nachweise. Äußerst fraglich.“

Italienischer Haftbefehl und neue Razzia

Unterdessen wird der Druck auf Benko immer größer: Italien hat einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Bei einer neuerlichen Razzia in Innsbruck beschlagnahmten Beamte vergangenen Freitag zwei Jagdgewehre, Munition und 5.000 Euro Bargeld. Nathalie Benko beantragte zwar die Rückgabe der sichergestellten Ringe, doch die Ermittler bleiben hart.

„Sie übernahm die Verantwortung ihres Mannes“

Die Anordnung wirft Nathalie Benko vor, aktiv die „Vermögensverschleierung“ ihres Mannes unterstützt zu haben. Ihre Anwältin konnte sich bisher nicht äußern, bestätigte aber die Beschuldigtenrolle. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. René Benko bleibt in U-Haft – die Gläubiger warten weiter auf Milliarden.