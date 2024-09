Rätselraten: ORF-Wetterstar vom Bildschirm "verbannt"

Wo ist das bekannteste Wetter-Gesicht der ORF-Redaktion, fragen sich viele. Wo steckt ORF-Star Marcus Wadsak?

Während der Jahrhundert-Flutkatastrophe war ORF-Wetter-Star Marcus Wadsak nicht auf dem Bildschirm zu sehen. Nur online hat er von sich hören lassen, von den ORF Kanälen schien er aber verbannt.

Sender weist Verschwörungstheorien zurück

„Ungerechtfertigte Pauschalkritik an unserer Arbeit oder gar Verschwörungstheorien, wie sie derzeit in großer Gereiztheit in sozialen Netzwerken kursieren, weisen wir [...] zurück", postete ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger auf X, nachdem eine Welle der Kritik über den Öffentlich-Rechtlichen geschwappt war.

ORF spricht von Urlaub

Wetter-Experte Marcus Wadsak, für viele das „Klima-Gewissen“ im ORF trat deshalb nicht am Schirm in Erscheinung, weil er im Urlaub ist, heißt es von Seiten des ORF.

Wadsak selbst stichelt zurück

Allerdings meldete sich kurz darauf Wadsak selbst - aber nicht mit einer klaren Bestätigung dafür, dass er Urlaub hat. Stattdessen heizt er das Rätselraten rund um seine Person noch an.

Marcus Wadsak auf Instagram mit Seitenhieb auf ORF - Rätselraten um "Urlaub". © wettermax

Marcus Wadsak stellt auf Instagram klar: "Klimawandel verschlimmert Unwetter-Katastrophen wie die Flut 2024. © wettermax

Eines ist klar, sagt Wadsak: Der Klimawandel macht Flutkatastrophen immer schlimmer, immer verheerender.

Wadsak ist nicht mehr Chef des ORF-Wetters

Er selbst wurde aus der großen Show abgezogen - schon vor Monaten.

Im Frühjahr 2024 wurde Wadsak als langjähriger Leiter der ORF-Wetterredaktion von Daniel Zeinlinger abgelöst. Zeinlinger, ein begabter Meteorologe, führt seitdem das Wetterteam des ORF. Wadsak blieb als Moderator an Bord.

Klimawandel

In den vergangenen Tagen informierte meist Manuel Oberhuber aus der ORF-Wetterredaktion über das aktuelle Wettergeschehen und beschrieb auch den Zusammenhang mit dem Klimawandel.

Tweets wieder gelöscht

Wie der standard berichtete, dürfte im ORF durchaus Wirbel rund um Wadsak geben. Der schrieb auf X, dass er schon "seit gestern am Arbeiten sei". Und: "Erholung fällt bei solchen Wetterlagen ziemlich flach, auch wenn ich nicht am Schirm sein .... ja, das Wort fällt mir gerade nicht ein ;-)."

Weiter schrieb Wadsak in einer Antwort an Euke Frank, Ex-Herausgeberin des Frauenmagazins Woman, die Wadsaks Rückkehr begrüßte: "danke! ja – ich hab mich auch gewundert, warum ich etwa gestern im Dienst nicht besser (anders) eingesetzt wurde – mach ich halt da wieder. Freu mich sehr."

Seine zwei Tweets hat Wadsak später gelöscht. Laut Bericht verweist der ORF auf "interne Diensteinteilungen", die er nicht kommentiere. "Die ORF-Wetter-Redaktion hat in den vergangenen Tagen in den Livestrecken gezeigt, dass sie über ein breit aufgestelltes, hervorragendes Team an Meteorolog:innen verfügt."