Mega-Boom: Schon jedes zweite neue Fahrrad ist ein E-Bike

E-Bike-Verkäufe machen mittlerweile 75 Prozent des Umsatzes in der Branche aus

Fahrräder mit Elektromotor werden in Österreich immer beliebter. Bereits mehr als die Hälfte der neu verkaufen Fahrräder sind E-Bikes, die Verkäufe machen zudem drei Viertel des Umsatzes in der Branche aus, schreibt die Wirtschaftskammer Wien am Montag in einer Aussendung. Pro Jahr werden österreichweit rund 400.000 bis 500.000 Räder verkauft. In Wien wächst das Fahrradgeschäft.

Der Anteil der Radfahrenden in Wien am täglichen Mobilitätsmix liege mittlerweile bei zehn Prozent. "In Wien spielt das Fahrrad nicht nur eine wichtige Rolle im Stadtverkehr, sondern auch als Wirtschaftsfaktor", sagte Günther Rossmanith, Obmann des Einzelhandels mit Mode- und Freizeitartikeln der Wirtschaftskammer Wien. 140 Fahrrad-Fachgeschäfte mit rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebe es mittlerweile in der Hauptstadt, der überwiegende Teil davon seien Kleinbetriebe. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der Einzelhändler um ein Viertel gestiegen.

Besonders gefragt seien bei den E-Bikes im städtischen Raum Trekking- und City-Modelle sowie leichte Fahrräder unter 20 Kilogramm, heißt es in der Aussendung. Im Trend seien auch Transport- und Falträder.