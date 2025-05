Stargate UAE: Gigantisches KI-Zentrum für Abu Dhabi

Stargate UAE könnte der nächste Meilenstein für die KI-Welt sein.

OpenAI und Nvidia forcieren ihre Zusammenarbeit, indem sie ihre Beteiligung an einem bahnbrechenden KI-Projekt in Abu Dhabi bekanntgaben. Zusammen mit SoftBank, Oracle, Cisco und dem lokalen Unternehmen G42 wollen sie ein gigantisches KI-Infrastrukturzentrum namens "Stargate UAE" aus dem Boden stampfen. Der Startschuss für den Bau wurde kürzlich gegeben, der erste Teil des Komplexes soll bereits 2026 in Betrieb gehen.

Stargate UAE wird mit einer 200-Megawatt-Kapazität beginnen und hat vor, ein globales Zentrum für KI-Infrastruktur zu werden. Sam Altman, CEO von OpenAI, betonte gegenüber CNN, dass das Projekt nicht nur die Entwicklung neuer Technologien wie sicherer Medikamente und personalisiertem Lernen fördern werde, sondern auch die Energieversorgung revolutionieren könne. Die Anlage wird auf eine Reichweite von über 3.000 Kilometern ausgelegt sein und rund 50 Prozent der Weltbevölkerung mit KI-Rechenleistung versorgen.

Um eine ganze Großstadt mit Energie zu versorgen, wird das geplante Datacenter eine beeindruckende Kapazität von 5 Gigawatt haben. Das Projekt, das gemeinsam von den USA und den VAE vorangetrieben wird, soll auf einer Fläche von rund 26 Quadratkilometern entstehen. Nvidia wird für die fortschrittlichsten Chips sorgen, während OpenAI und Oracle den Betrieb leiten.