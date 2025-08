Motel-One-Gruppe: Green Key für heimische Hotels

Motel One beweist: Nachhaltiger Hotelbetrieb und hoher Gästekomfort schließen sich nicht aus – im Gegenteil, sie ergänzen sich sinnvoll und zukunftsweisend.

Die Motel One Gruppe setzt neue Maßstäbe im nachhaltigen Tourismus: Alle neun Hotels in Österreich tragen ab sofort das renommierte Green Key-Zertifikat. Damit bestätigt die Hotelkette ihr konsequentes Engagement für Umwelt- und Klimaschutz.

Die Motel One Gruppe hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Alle neun österreichischen Standorte wurden mit dem Green Key-Zertifikat ausgezeichnet – einem der weltweit führenden Nachhaltigkeitssiegel für die Tourismusbranche. Die Zertifizierung, vergeben von der Foundation for Environmental Education (FEE), steht für umweltbewussten Hotelbetrieb auf höchstem Niveau.

Motel One Wien Prater © Mozel One

Für die Auszeichnung müssen strenge Anforderungen erfüllt werden – unter anderem in den Bereichen Umweltmanagement, Energieeffizienz, Wassernutzung, Abfallvermeidung und soziale Verantwortung. Diese Standards werden durch regelmäßige, unabhängige Audits überprüft.

„Wir implementieren seit Jahren gezielt Maßnahmen, um Umwelt und Ressourcen zu schonen. Dass wir heute an allen österreichischen Standorten Green Key-zertifiziert sind, ist ein sichtbares Zeichen für unser Engagement und unser Verständnis von verantwortungsvollem Tourismus“, sagt Verena Ferner, Group CR & Sustainability Managerin bei Motel One.

Motel One Linz © Motel One

CO₂-Ausstoß um 50 Prozent gesenkt

Ein zentraler Fokus der Nachhaltigkeitsstrategie von Motel One liegt auf dem Klimaschutz. Im Vergleich zum Jahr 2019 konnte der CO₂-Ausstoß pro Übernachtung (Scope 1 und 2) im Jahr 2024 um rund 50 Prozent reduziert werden.

Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen:

• 100 % Ökostrom an allen Standorten seit 2020

• Energieeffiziente LED-Beleuchtung

• Umstellung der Firmenflotte auf Elektrofahrzeuge

• Bevorzugung von Bahnreisen für Geschäftsreisen

• Mitarbeiter-Zuschüsse für öffentliche Verkehrsmittel und ein Fahrradprogramm

Diese Erfolge sind Teil eines umfassenden Konzepts, mit dem Motel One seine Betriebe zukunftsorientiert und klimaschonend ausrichtet.

Motel One Linz © Motel One

Umweltbewusster Hotelbetrieb – von Frühstück bis Badezimmer

Nachhaltigkeit zeigt sich bei Motel One auch im Hotelalltag:

• Beim Frühstück werden Bio- und Fairtrade-Produkte serviert, vegane Optionen sind fest im Sortiment.

• Die Vermeidung von Plastik ist ein zentrales Ziel: Plastikbecher wurden durch biologisch abbaubare Alternativen ersetzt – damit werden jährlich rund 2,8 Millionen Becher eingespart.

• Auf Müllbeutel in Zimmern wird verzichtet, was weitere 5,7 Millionen Plastiksackerl jährlich spart.

• Alle Reinigungsmittel sind biologisch abbaubar, mikroplastikfrei und tragen das EU-Ecolabel.

• Pumpspender für Seife und Shampoo bestehen aus recyceltem PET und werden mehrfach verwendet.

Nachhaltigkeit als langfristige StrategieMit der flächendeckenden Green Key-Zertifizierung in Österreich unterstreicht Motel One seinen Anspruch, verantwortungsvollen Tourismus nicht nur als Trend, sondern als festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie zu verstehen. Weitere Standorte in Europa sollen folgen.