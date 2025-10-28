Alles zu oe24VIP
Motel One übernimmt sieben Flemings Hotels
Hotellerie

28.10.25, 08:53
Hotelgruppe setzt auf Wachstum durch gezielte Akquisitionen – Neue Standorte in München, Frankfurt, Bremen und Wien.

Die Motel One Group treibt ihren Expansionskurs weiter voran und übernimmt insgesamt sieben Hotels der Marke Flemings in Deutschland und Österreich. Mit den neuen Häusern in München, Frankfurt, Bremen und Wien stärkt das Unternehmen seine Position in der DACH-Region und setzt ein klares Zeichen für Wachstum durch Übernahmen.

Rebranding und Renovierung bei laufendem Betrieb 
Nach Abschluss der Transaktion sollen die übernommenen Hotels einer umfassenden Renovierung unterzogen und anschließend unter den Marken Motel One und The Cloud One Hotels wiedereröffnet werden. Der Rebranding-Prozess soll bis 2026 abgeschlossen sein. Damit erweitert die Gruppe gezielt ihr Angebot für unterschiedliche Zielgruppen in attraktiven Innenstadtlagen.
„Übernahmen werden künftig ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie sein“, erklärt Stefan Lenze, Co-CEO der Motel One Group. „Mit gezielten Akquisitionen können wir unser Wachstum in etablierten Märkten und zentralen Lagen beschleunigen und gleichzeitig unseren Gästen weiterhin exzellente Standorte mit gewohnt hoher Qualität bieten.“

Auch auf Seiten von Flemings zeigt man sich zufrieden mit der Übergabe. Filip Blodinger, Geschäftsführer der Flemings Asset Management GmbH, betont: „Wir haben mit Motel One den richtigen Partner gefunden, um dieses Hotelportfolio optimal zu repositionieren und das Potenzial dieser exzellenten Standorte voll auszuschöpfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die erfolgreiche Weiterentwicklung dieser Häuser.“

Die Renovierungen sollen im laufenden Betrieb erfolgen. Zudem übernimmt Motel One alle Mitarbeitenden der betroffenen Flemings Hotels. Die Übernahmen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden.Mit dieser Akquisition setzt Motel One seinen Wachstumskurs fort und signalisiert, dass die Gruppe künftig verstärkt auf strategische Zukäufe setzen will, um ihr Netzwerk in europäischen Metropolen weiter auszubauen.

