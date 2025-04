Nach Abschaffung: 500-Euro-Schein ist noch so lange gültig

20 Jahre lang war der 500-Euro-Schein das wertvollste Druckerzeugnis der EU-Währung. Seit 2019 wird er nicht mehr produziert.

Der 500-Euro-Schein ist seit 2019 nicht mehr in Produktion. Besitzer der lilafarbenen Banknote können sich aber weiterhin glücklich schätzen, denn: Im gesamten Euro-Raum kann damit noch bezahlt werden - sofern die Händler den Schein akzeptieren. Zudem bietet die Nationalbank an, die Scheine kostenlos in kleinere umzutauschen - ohne Ablaufdatum.

Der Grund für die Abschaffung des 500-Euro-Scheins liegt auf der Hand: Die Europäische Zentralbank setzte den damals drastischen Schritt, weil Kriminelle gerne und sehr häufig Fälschungen davon anfertigten. Die Scheine eignen sich aufgrund ihres hohen Werts ideal für illegale Geschäfte wie Geldwäsche, da bereits 22,4 Kilogramm davon 10 Millionen Euro ergeben. Zum Vergleich: Die gleiche Summe in 100-Euro-Scheinen wiegt stolze 102 Kilogramm.

Noch einmal im Klartext: Für all jene, die einen 500-Euro-Schein als Geschenk erhalten haben oder noch besitzen, bleibt alles beim Alten: Sie können den Schein weiterhin als gültiges Zahlmittel verwenden.