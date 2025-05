Nach Insolvenz: Wiener Luxus-Gym muss nach 40 Jahren schließen

Das Fitness-Studio "Körperstadt" muss nach fast vier Jahrzehnten wegen Insolvenz für immer schließen.

Wegen eines Insolvenzverfahrens bleibt das geschichtsträchtige Fitnessstudio "Körperstadt", in der Kaiserstraße in Wien-Neubau, dauerhaft geschlossen. Am 6. Mai 2025 wurde vom Handelsgericht Wien das Verfahren eröffnet.

Laut der öffentlichen Bekanntmachung leitete der Betreiber Karl Schweighofer ein Konkursverfahren ein. Auf der Webseite wurde die Schließung auch bekannt gegeben.

Vielfältiges Programm

"Körperstadt" zeichnete aus, dass auf durchdachte Betreuung und abwechslungsreiche Kurse gesetzt worden war und nicht auf Massenabfertigung. Sie boten ein vielfältiges Programm von Bauch-Bein-Po-Workouts bis hin zu Zumba und Pilates.

Neben "hartem" Training gab es auch ruhigere Formate wie Yoga oder RückenFit. Ebenfalls konnten Kunden bei Stretching-Einheiten und gezielter Mobilisation mitmachen.

"Körperstadt" hatte auch einen eigenen Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad. Besucher konnten dort entspannen und ihre Batterien wieder auffüllen.

Rechtsanwalt übernimmt Verwaltung

Die Insolvenzverwaltung wurde vom Gericht einem Rechtsanwalt übergeben, eine Prüfungstagsatzung ist für 9. Juli 2025 angesetzt. Details zur Abwicklung sind in der Ediktsdatei der Justiz nachlesbar.