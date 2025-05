DAS ist der neue Vorstandsvorsitzende von Billa

Erich Szuchy wird ab 1. Juli Vorstandsvorsitzender von Billa Österreich.

Die Position wird neu geschaffen, da der Chef des Rewe-International-Mutterkonzerns, Marcel Haraszti, ab 1. Oktober neben dem Ressort Vollsortiment Österreich (Billa, Bipa, Adeg) auch den Geschäftsbereich Vollsortiment in Zentral- und Osteuropa verantworten wird.

Das teilte Rewe am Donnerstag in einer Aussendung mit. Szuchy wird in seiner Position an Haraszti berichten.