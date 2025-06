Nach Signa-Pleite: Cloppenburg kauft Kaufhaus Tyrol

Der deutsche Modeunternehmer Patrick Cloppenburg will das Kaufhaus Tyrol übernehmen.

Das berichtete der "Kurier" unter Verweis auf eine Mitteilung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Laut Behörde will die Horn Grundbesitz GmbH (Liechtenstein), eine Tochtergesellschaft der JC Luxemburg Holding SCSp (Luxemburg), die alleinige Kontrolle über das Kaufhaus Tyrol erwerben. Deren Geschäftsführer ist laut "Kurier" Cloppenburg, 42, Inhaber der Modekette Peek & Cloppenburg.

Patrick Cloppenburg war bis vor Kurzem Chef des Verwaltungsrats der Schweizer JC-Switzerland Holding, in der die Fäden der Gesellschaften der Peek & Cloppenburg-Gruppe zusammenlaufen. Er habe sich zurückgezogen und investiere offenbar in Immobilien, so die Zeitung. Der Verkaufspreis solle "in einer Bandbreite von 100 bis 150 Millionen Euro" liegen. Die "Tiroler Tageszeitung" schreibt, "der Deal könnte jetzt um etwa 140 Mio. Euro über die Bühne gehen