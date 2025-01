Nächste Millionenpleite: Bekannter Großküchen-Herstellers ist insolvent

Derzeit ist noch nicht klar, ob das Unternehmen überhaupt noch fortgeführt werden kann.

Weiterhin vergeht fast kein Tag ohne neue Hiobsbotschaft in der heimischen Wirtschaft. Dieses Mal musste ein bekannter Großküchen-Hersteller aus Vorarlberg Insolvenz anmelden. Am Donnerstag wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren über Volta Edelstahl GmbH mit Sitz in Lauterach eröffnet.

Laut KSV1870 belaufen sich die Passiva auf rund 2,1 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind 61 Mitarbeiter und rund 100 Gläubiger betroffen. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob eine Fortführung des Unternehmens möglich und gewollt ist. Diese Entscheidung wird zeitnah von der Insolvenzverwaltung zu treffen sein", so der KSV1870.

Volta ist in Vorarlberg ein bekannter Spezialist für Großküchen und bietet seinen Kunden umfassende Beratung, Planung, Fertigung und Lieferung. Zu den Kunden gehören vor allem Hoteliers, Gastronomen, Lebensmittelhändler, Architekten und öffentliche Institutionen.