Nächste Pleite: Personalvermittler Atlas insolvent

110 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen

Der Personalvermittler Atlas Personal Management hat nach 20 Jahren am Markt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung angemeldet, teilte der Alpenländische Kreditorenverband am Montag mit. Die Schulden bezifferte das Unternehmen mit rund 3 Mio. Euro, wobei 30 Gläubiger betroffen sind. Das Unternehmen begründete die Insolvenz mit Umsatzrückgängen seit und während der Corona-Pandemie. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von 2 Jahren, angeboten.

Bei Insolvenzeröffnung waren 110 Dienstnehmer bei dem Unternehmen beschäftigt, das die Beschäftigten Kunden in Industrie, Gewerbe, Logistik und Handel überlassen hat. Die Löhne und Gehälter wurden bis einschließlich Dezember bezahlt. Der Personalvermittler betreibt Standorte in Fürstenfeld, Feldkirchen-Graz und Wien.