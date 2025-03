oe24.TV mit 5 Prozent Marktanteil am Dienstag

oe24.TV war mit Sondersendung zum Grasser-Urteil von 9-12 Uhr mit 24 Prozent Marktanteil sogar stärkster TV-Sender des Landes

Mit den Live-Sondersendungen zum Urteil gegen Karl-Heinz Grasser erreichte oe24.TV am Dienstag einmal mehr neue Rekord-Quoten. Der Tages-Marktanteil von oe24.TV lag am Dienstag bereits bei 5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen.

Bei der von Wolfgang Fellner moderierten Sondersendung von 9-12 Uhr mit der Urteils-Verkündung und der anschließenden Analyse erreichte oe24.TV sogar einen Marktanteil von 24,4 Prozent und war damit in dieser Zeitschiene der stärkste TV-Sender in ganz Österreich. Am Abend zwischen 23 und 24 Uhr war oe24.TV mit 11 Prozent Marktanteil stärkster Privatsender des Landes.

Damit liegt oe24.TV im März (1.3.-25.3.) bereits bei einem Marktanteil von 2,5 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und entspricht einer Marktanteilssteigerung von +169 Prozent. Der März wird somit zum stärksten Quoten-Monat der Sendergeschichte von oe24.TV.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Basis Zeitschiene personengewichtet, Zahlen vorläufig gewichtet, ZG 12-49 Jahre