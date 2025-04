Nächste Teuerung: Spotify erhöht seine Preise

Spotify hebt ihre Preise für die Regionen Lateinamerika und Europa an. Ebenfalls soll ein noch teureres Abo, mit exklusiven Funktionen, hinzukommen.

Viele Dienste haben in der letzten Zeit ihre Preise angehoben, jetzt folgt auch der Musik-Streamingdienst Spotify. Dieser wird in den Regionen Lateinamerika und Europa teurer. Laut "Financial Times" wird das Abo um rund einen Euro teurer.

Die Preiserhöhung soll im Juni passieren. Die Erhöhung ist eine Antwort auf die langsam abflachende Umsatzkurve, nachdem das Wachstum in der Musikbranche lange gestiegen ist. Die Industrie drängt Spotify und Co. schon länger dazu, ihre Preise anzuheben. Laut ihnen sind die Preise nicht mit der Inflation nachgezogen. Sie seien zu niedrig im Vergleich zu Video-Streaming-Plattformen.

Neues Abo

Die kommende Preiserhöhung ist nicht die einzige Neuigkeit bei Spotify. Sie wollen ein neues "Super-Premium"-Abo einführen. Damit erhalten Nutzer einen früheren Zugang zu neuer Musik, bessere Audioqualität und eine nicht erklärte "DJ-Funktion". Laut Insidern überlegt Spotify, ihren Abonnenten einen früheren Zugang zu Konzert-Tickets zu ermöglichen.

Es wird vermutet, dass das neue Abo im Herbst in den USA erscheint. Es soll sechs US-Dollar teurer sein als das jetzige Premium-Abo. Viele befürchten eine ähnliche Entwicklung wie bei Video-Streaming-Diensten. Diese führten, durch ein "Super-Premium"-Abo könnte Werbung bei dem jetzigen Premium-Abo erscheinen.