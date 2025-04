Yuu’n Mee: Meeresfrüchte erobern die heimische Küche

Die Garnele entwickelt sich zum absoluten Trendfood unter den Meeresfrüchten. 74 Prozent der Österreicher lieben den Geschmack von Muscheln und Garnelen.

Lösen Meeresfrüchte bald Kotelett und Käsekrainer ab? Das unabhängige Marktforschungsinstitut TQS hat im Auftrag von Yuu’n Mee, einem österreichischen Unternehmen mit Sitz in Korneuburg, das sich auf den Vertrieb von nachhaltigen Meeresfrüchten spezialisiert hat, eine landesweite, repräsentative Umfrage unter 1.000 Personen durchgeführt.



Garnelen erobern die Grillsaison

87 % der Österreicherinnen und Österreicher lieben Meeresfrüchte; 39 % mögen sie am liebsten gegrillt. Der absolute Trendsetter unter den Newcomern auf dem Griller ist die Garnele: 93 % der Befragten lieben sie. Spannend: Nachhaltigkeit und Naturbelassenheit spielen beim Kauf von Seafood für die Mehrheit eine zentrale Rolle.



Garnelen im Höhenflug

Das Beliebtheitsranking unter Seafood entscheidet die Garnele klar für sich. Die Mehrheit der Befragten (56 %) ziehen das Krustentier allen anderen Meeresfrüchten vor. Auf dem zweiten Platz landet der Tintenfisch, gefolgt von Muscheln und Hummer. Aktuell befindet sich die Garnele auf einem Siegeszug und baut ihren Vorsprung weiter aus: Rund jede zweite befragte Person (47 %) bestätigt, dass Garnelen zum absoluten Trendfood avancieren. Etwas mehr als 50 % der Befragten essen mindestens einmal pro Monat Garnelen und jeder Fünfte (21 %) gibt an, heute häufiger Garnelen zu konsumieren als noch vor ein paar Jahren.

Geschäftsführer von Yuu'n Mee Robert Herman © Alina D. ×

Nachhaltiges Garnelenglück: Genuss mit gutem Gewissen

Am liebsten genießen die Befragten ihre Garnelen im Restaurant (39 %), zuhause (39 %) oder im Urlaub (18 %). Garnelen werden mit gutem Geschmack (83 %), einem abwechslungsreichen Ernährungsplan (43 %), Gesundheit (29 %) und Urlaub (28 %) in Verbindung gebracht. Das Urlaubsfeeling lässt sich ganz einfach tiefgekühlt nach Hause holen, wobei die heimischen Konsumenten großen Wert auf Naturbelassenheit und Nachhaltigkeit legen. Für 79 % der Befragten ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium beim Kauf. Und eine satte Mehrheit (87 %) ist sich einig, dass Naturbelassenheit kaufentscheidend ist. Das heißt: keine E-Nummern, keine Zusatzstoffe und keine wasserbindenden Substanzen. Wie die Garnele zubereitet wird, ist Geschmackssache. Hauptsache, sie ist frei von Zusätzen und kommt aus einer kontrolliert nachhaltigen Produktion. „Nachhaltigkeit bei Garnelen ist nicht nur ein Beitrag zum Schutz der Ökosysteme, sondern auch ein entscheidender Faktor für die Qualität des Endprodukts,“ erklärt Herman und ergänt: „Nachhaltige Garnelen wachsen in Mangrovenwäldern oder in kontrollierten Aquakulturen auf, wo sie genügend Platz haben, ohne Antibiotika aufgezogen werden und bis auf den Teich zurückverfolgt werden können.“ Die Yuu’n Mee-Garnelen finden Sie im Lebensmittelhandel.

Über Yuu’n MeeYuu'n Mee ist ein österreichisches Unternehmen, das sich auf den Vertrieb von nachhaltigen Meeresfrüchten spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2005 mit Hauptsitz in Korneuburg, bietet es ein vielfältiges Sortiment an Garnelen, Fisch und anderen Meeresfrüchten an. Besonderen Wert legt Yuu'n Mee auf nachhaltige Aquakultur und Fischerei, wobei ökologische Sensibilität und soziale Verantwortung im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen arbeitet eng mit Partnerfarmen in Vietnam zusammen und gewährleistet höchste Qualitätsstandards. Zudem engagiert sich Yuu'n Mee in Projekten wie der Wiederaufforstung von Mangrovenwäldern und kooperiert mit Organisationen wie dem WWF Österreich, um nachhaltige und umweltverträgliche Aquakulturen zu fördern. Weitere Infos unter: https://www.yuu-n-mee.at/