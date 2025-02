Netanyahu schenkte Trump bei Washington-Besuch goldenen Pager

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch in Washington einen goldenen Pager geschenkt.

Das Geschenk, eine Anspielung auf Israels Angriff auf Anführer der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon mit Hilfe von explodierenden Pagern im vergangenen September, stehe für "einen Wendepunkt im Krieg", erklärte Netanyahus Büro am Donnerstag. Bei dem Überraschungsangriff waren insgesamt 39 Menschen getötet worden.

"Dieser strategische Einsatz spiegelt Israels Stärke, technologische Überlegenheit und Einfallsreichtum beim Vorgehen gegen seine Feinde wider", erklärte das Büro des Regierungschefs. Der Überraschungsschlag sei der Beginn des Zusammenbruchs der Moral der Hisbollah gewesen.

Explosion hunderter Pager im September

Bei der Explosion hunderter Pager der Hisbollah im Libanon am 17. September waren Dutzende Menschen getötet und mehrere tausend weitere verletzt worden. Am 18. September gab es eine weitere Angriffswelle, bei der hunderte Walkie-Talkie-Funksprechgeräte von Hisbollah-Kämpfern explodierten. Insgesamt waren 39 Menschen getötet und fast 3.000 weitere verletzt worden. Die israelische Regierung bekannte sich erst im November dazu, die Explosionen in Auftrag gegeben zu haben.

Ende September startete Israel eine Bodeninvasion im Südlibanon mit dem Ziel, die Hisbollah-Milizen aus der Grenzregion zurückzudrängen. Seit dem 27. November gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Israel hatte die am 26. Jänner auslaufende Frist für einen vollständigen Abzug aus dem Südlibanon nicht eingehalten. Sie wurde bis zum 18. Februar verlängert. Israel argumentierte, dass israelische Soldaten vorerst weiter im Südlibanon stationiert blieben, weil auch die libanesische Armee die Auflagen nicht vollständig erfüllt habe.