Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.650 aktien up +0.38% Andritz AG 60.35 aktien down -0.66% BAWAG Group AG 111.70 aktien up +1.55% CA Immobilien Anlagen AG 23.940 aktien up +2.31% CPI Europe AG 17.860 aktien up +0.96% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien up +2.25% EVN AG 24.000 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 84.80 aktien up +1.5% Lenzing AG 25.050 aktien up +1.21% OMV AG 44.300 aktien up +0.32% Oesterreichische Post AG 29.850 aktien down -0.17% PORR AG 31.200 aktien up +4.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.860 aktien up +2.33% SBO AG 27.050 aktien up +1.69% STRABAG SE 85.80 aktien up +3.62% UNIQA Insurance Group AG 13.240 aktien down -0.45% VERBUND AG Kat. A 63.55 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.250 aktien up +0.63% Wienerberger AG 27.180 aktien up +1.42% voestalpine AG 33.000 aktien up +2.29%
  1. oe24.at
  2. Business
Nobelpreis
© Getty

Auszeichnung

Nobelpreis für Wirtschaft an Mokyr, Aghion und Howitt

13.10.25, 12:05
Teilen

Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sowie die Wachstumsforscher Philippe Aghion und Peter Howitt erhalten heuer den Wirtschafts-Nobelpreis für ihre Forschungen zum "innovationsgetriebenen Wirtschaftswachstum". Das gab das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm bekannt. 

Der korrekt "Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften" genannte Preis wird zu den Nobelpreisen gezählt, obwohl er nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel zurückgeht, sondern von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wurde. Der Preis wird im Gegensatz zu den Auszeichnungen in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden auch nicht seit 1901, sondern erst seit 1969 vergeben. Der in Wien geborene Friedrich Hayek war 1974 bisher der einzige österreichische Preisträger in dieser Kategorie.

Dotiert sind die Nobelpreise heuer mit einem Preisgeld von 11 Mio. schwedische Kronen (umgerechnet rund 1 Mio. Euro) pro Preiskategorie. Gibt es mehrere Preisträgerinnen oder Preisträger in einer Kategorie, teilen sie sich die Summe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden