  1. oe24.at
  2. Business
oe24 ist die neue Online-Nummer-1 aller privaten Medien

Erfolg

oe24 ist die neue Online-Nummer-1 aller privaten Medien

14.08.25, 11:30
Erstmals mehr als 4 Millionen (!) Unique User, 56,4% Reichweite und 8,5 Millionen Unique Clients für oe24-Netzwerk in der aktuellen ÖWA für Juli. 

Sensationeller Erfolg für oe24 in der aktuellen ÖWA (Österreichische Web Analyse): Im Juli hat das oe24-Netzwerk mit 4.070.460 Unique Usern seinen bisher besten Wert und ist damit 2025 erstmals auf Platz 1 aller privaten Medien-Online-Angebote. Das entspricht bereits einer Reichweite von 56,4 %. Mehr als jeder zweite österreichische Internet-User surfte im Juli also bereits auf den oe24-Seiten! Damit liegt das oe24-Netzwerk bei den Unique Usern vor dem Krone.at-Gesamtangebot, das auf 4.025.376 Unique User kommt, den RegionalMedienAustria (3.644.376 Unique User), dem Heute.at-Dachangebot (3.594.014 Unique User), dem COPE-Dachangebot (3.558.586 Unique User) sowie dem derStandard.at-Network (3.503.062).

Schon mehr als 8,5 Millionen Unique Clients 

Auch bei den Unique Clients liegt das oe24-Netzwerk erstmals auf Platz 1 der privaten Medien-Angebote. Mit 8.552.469 Unique Clients liegt das oe24-Dachangebot im Juli in dieser Kategorie vor KURIER Online Medien (8.438.353 Unique Clients), derstandard.at-Network (8.416.908) und sogar vor dem Marktplatz-Dachangebot von willhaben (7.401.669 Unique Clients).

Bei den Visits erreicht oe24 mit 32.971.262 Visits ebenfalls einen neuen Bestwert, bei den Page Impressions kommt das oe24-Netzwerk im Juli bereits auf mehr als 166 Millionen.

"DANKE an 4 Millionen User"

oe24 CEO Niki Fellner: "Die neuen ÖWA-Zahlen sind ein Riesen-Erfolg für oe24 und unser Medienhaus. Unser großes Ziel war es, die Nummer 1 aller privaten österreichischen Online-Medien zu werden. Dieses Ziel haben wir mit viel hartem Einsatz im Juli erreicht. Unser Dank geht vor allem an die mehr als 4 Millionen Österreicher, die sich im Juli auf oe24 informiert haben. 56,4% Prozent Reichweite bedeuten, dass bereits mehr als jeder zweite (!) österreichische Online-User im Juli auf oe24 gesurft ist. Das ist ein weiterer Beweis dafür, was für einen großartigen Job das gesamte oe24-Team tagtäglich macht. Diese unglaublichen Zahlen sind jedenfalls ein perfekter Start in das 2. Halbjahr für uns – als neue Nummer 1 aller privaten Medien-Angebote!"

