oe24.TV am Mittwochvormittag stärkster TV-Sender mit 13,3 % Marktanteil (12-49)

Nächster Quoten-Erfolg für oe24.TV: Zwei Tage in Folge mehr als 2 % Tages-Marktanteil

Am Mittwochvormittag war oe24.TV mit der Übertragung der Pressekonferenz von Lena Schilling und der darauffolgenden Analyse von 10-12 Uhr der stärkste TV-Sender in Österreich mit 13,3 % Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (12-49). Insgesamt kam oe24.TV gestern bei allen TV-Zusehern (12+) auf einen Tages-Marktanteil von 2,4 % und 2,1 % in der werberelevanten Zielgruppe. Beim Duell Josef Cap gegen Peter Westenthaler am Abend sahen 159.000 Österreich zu (NRW, 12+) mit einem Marktanteil von 4 %.

Bereits am Dienstag hatte oe24.TV die 2-Prozent-Marke beim Tages-Marktanteil geknackt mit 2,1 % Marktanteil bei allen TV-Zusehern (12+) sowie 2,2 % Tages-Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Das Duell Sebastian Bohrn Mena gegen Gerald Grosz am Dienstagabend erreichte 138.000 TV-Zuseher (NRW, 12+) und sensationelle 5,9 % Marktanteil.

Bei den beiden EU-Duellen Helmuth Brandstätter (NEOS) gegen Harald Vilimsky (FPÖ) sowie Lena Schilling (Grüne) gegen Reinhold Lopatka jeweils um 21 Uhr waren 105.000 bzw. 89.000 TV-Zuseher mit dabei (NRW, 12+). Insgesamt sahen in den letzten sieben Tagen bisher 420.000 Österreicher die EU-Wahl-Duelle der Spitzenkandidaten auf oe24.TV (kum. RW 12+). Heute überträgt oe24.TV das Duell Reinhold Lopatka (ÖVP) gegen Helmuth Brandstätter (NEOS) um 21 Uhr.

Quelle: AGTT/GfK Teletest; Evogenius M3; vorläufig gewichtet; DRW Cap-Westenth. 68.400, Bohrn-Grosz 75.400, Brandst.-Vilimsky 54.100, Schilling-Lopatka 43.000 Personen 12+, kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen) inkl. WH 15.-22.5..