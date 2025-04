ÖBB knacken 500-Millionen-Passagier-Marke

Die österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben 2024 erstmals über eine halbe Milliarde Fahrgäste transportiert

511,3 Mio. Menschen sind im vergangenen Jahr mit ÖBB-Zügen und -Bussen gefahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das Ergebnis vor Steuern (EGT) steig um 2 Mio. auf 113,6 Mio. Euro.

"2024 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen - Stichwort Jahrhunderthochwasser. Aber auch Erfolgen", wird ÖBB-Chef Andreas Matthä in der Aussendung zitiert. So seien 172,8 Mio. Zugkilometer gefahren worden, was 4,2 Prozent mehr seien als im Vorjahr 2023. Bei der Gesamtzahl der Fahrgäste betrug das Plus 17,7 Mio. Passagiere oder 3,6 Prozent. Dieses gehe vor allem auf ein Plus von 9,8 Prozent beim Nahverkehr zurück.