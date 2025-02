ÖBB schaffen 2.500 Jobs für die Ostregion

Die massive Stellenoffensive bei den ÖBB bringen vielfältige Karrieremöglichkeiten am Arbeitsmarkt.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) blicken dieser Tage auf Rekordzahlen in puncto Bewerbungen und Neueinstellungen. Die Personaloffensive wird dennoch fortgesetzt, wovon vor allem die Ostregion profitiert. So sollen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland 2025 rund 2.500 neue Stellen besetzt werden. Insgesamt werden österreichweit 4.100 neue Mitarbeiter für verschiedene Bereiche gesucht.

Die ÖBB bieten über 130 verschiedene Berufsprofile, darunter klassische Eisenbahnerberufe wie Lokführer und Zugbegleiter. Auch Fachkräfte für den Bereich IT, um die digitale Zukunft der ÖBB zu gestalten, sind hoch im Kurs. Zudem werden rund 800 Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen angeboten, darunter Fahrdienstleiter und Mitarbeiter im Verschub. Ein besonderer Anreiz für Quereinsteiger: Die Ausbildungen sind bereits bezahlt.

Ein weiteres Lockmittel für zahlreiche Bewerber stellen die attraktive Prämien dar. Wer nach dem Probemonat als Fahrdienstleiter oder Wagenmeister die Ausbildung erfolgreich abschließt, erhält eine Prämie von 2.500 Euro. Dies zeigt, wie sehr die ÖBB auf motiviertes Personal setzen, um auch wirklich zukunftsfit zu sein.