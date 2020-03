Huawei investierte bei uns 211 Mio. Euro

Huawei geht in die Offensive: Über den Standort in Wien seien seit dem Jahr 2007 rund 211 Mio. Euro investiert und 100 Jobs geschaffen worden. Dies sei ein "klares Bekenntnis zu Österreich", teilte der chinesische Telekomausrüster und Smartphone-Produzent am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Fast 230 Partner

In Zusammenarbeit mit – aktuell 227 – österreichischen Lieferanten habe Huawei in den vergangenen fünf Jahren ein lokales Investitions- und Beschaffungsvolumen von 211 Millionen Euro erreicht. Darunter fallen Services und Dienstleistungen ebenso wie Hardware-Komponenten, die der Konzern in Österreich zukauft. Zu den Partnern hierzulande zählt etwa die SPL Tele GmbH & Co KG, einer der größten österreichischen Subunternehmer im Bereich der Telekommunikationstechnik.

Europäisches Werk

Huawei wird in der westlichen Welt - allen voran in den USA - ob seiner Verstrickung mit der chinesischen Führung aus Sicherheitsgründen kritisch beleuchtet. In Europa konnte der Telekomausrüster zuletzt aber zahlreiche Provider für den Ausbau ihrer 5G-Netze gewinnen. Zudem baut Huawei in Frankreich ein Werk, in dem künftig die 5G-Komponenten für Europa produziert werden sollen.

