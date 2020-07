AUA beschleunigt Ticket-Rückzahlungen

Bei der AUA laufen nach wie vor die Leitungen heiß wegen Refundierungen für Flugstornos während des Corona-Lockdowns. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Anfragen und Anträge abzuarbeiten", sagt AUA-Vorstand Andreas Otto (Bild).

Binnen acht Wochen

"Derzeit wird wöchentlich die Auszahlung von Rückerstattungen in Millionenhöhe in Auftrag gegeben, das entspricht mehreren tausend Tickets. Zum jetzigen Zeitpunkt konnten so bereits 40 Prozent aller Anträge bearbeitet werden", so Otto. Die verbleibenden bisher eingereichten Rückforderungen sollen in den nächsten acht Wochen bearbeitet werden.