Mega-Sale ab Montag: Das sind die besten Schnäppchen

Ab Montag öffnet der Einzelhandel wieder seine Pforten. Unzählige Kunden stehen schon in den Startlöchern, um sich in einen nie dagewesenen Winterschluss-Verkauf zu stürzen. Wir zeigen, wo Sie wirklich ein Schnäppchen machen können.

Die Kunden scharren in den Startlöchern, um sich ab Montag nach dem Lockdown in den Sale-Wahnsinn zu stürzen.Der Handel lockt mit Preisnachlässen, die jeden Winterschlussverkauf bisher in den Schatten stellen.Vor allem die Modebranche ist gezwungen, ihre Winterware regelrecht zu verschleudern. Die besten Elektronik-, Mode-, Sport- & Co. -Schnäppchen lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!