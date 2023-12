Stromanbieter kündigt Einmalzahlung für Privatkunden an

Ein Durchschnittshaushalt soll rund 100 Euro Stromkostenausgleich bekommen.

Der landeseigene Tiroler Energieversorger Tiwag hat am Freitag als "Stromkostenausgleich" eine Einmalzahlung für Privatkunden angekündigt. Wie es seitens der Tiwag zur APA hieß, werde diese für den Durchschnittshaushalt rund 100 Euro betragen, weitere Details wie Zeitpunkt der Auszahlung seien noch offen, hieß es. Dem vorangegangen waren Verhandlungen mit der Arbeiterkammer (AK) über eine Strompreissenkung. Die AK wollte einen Preis von unter zehn Cent/kWh erreichen.

Laut Arbeiterkammer habe es sich bei der Einmalzahlung um ein "Vergleichsangebot" der Tiwag gehandelt, damit die Kammer auf die "Weiterführung aller Verfahren" verzichte. Derzeit sind nämlich zwei Verbands- und eine Musterklage gegen Strompreiserhöhungen der Jahre 2022 und 2023 anhängig, die von der AK über den Verein für Konsumenteninformation (VKI) eingebracht worden waren. Urteile bzw. Verhandlungen waren noch ausständig.

Verhandlungen gescheitert

Die Verhandlungen über den Strompreis zwischen AK und Tiwag waren nun gescheitert, die Tiwag will weiter wie bereits angekündigt mit Jahresbeginn einen Strompreis von 12,7 c/kWh netto (15,24 c/kWh brutto) anbieten. Kunden müssen dafür in ein "Neuprodukt" umsteigen und erhalten eine Preisgarantie bis 31. Dezember 2024. Für die Einmalzahlung nehme der Energieversorger rund 45 Mio. Euro in die Hand.

Die Arbeiterkammer zeigte sich mit dem neuen Preis und der Einmalzahlung aber nicht einverstanden: "Einmalzahlungen verpuffen ohne jeden Effekt, das haben die letzten Jahre mehr als deutlich gezeigt. Die Kunden brauchen auch keine Almosen, sondern haben das Recht auf einen transparenten und zukunftssicheren, niedrigen Strompreis", sagte Tirols schwarzer AK-Präsident Erwin Zangerl. Außerdem handle es sich um keinen "transparenten Tarif", sondern lediglich um einen "durch diverse Boni künstlich geschaffenen Preis." Die AK riet den Tiwag-Kundinnen und -kunden dennoch, auf das Neuprodukt umzusteigen oder einen alternativen Anbieter zu wählen.