MediaMarkt hat besten Online-Shop

Online-Shopping ist seit Jahren im Aufwind. Jahr für Jahr wird immer mehr über Internet-Verkäufe umgesetzt, auch in Österreich. Im Rahmen einer der größten Verbraucherbefragungen (europaweit) wurden nun die besten Online-Shops gekürt.

Über 16.500 Bewertungen in Österreich

In Österreich haben 5.000 Konsumenten im Befragungszeitraum vom 18. Juni bis 3. September 2019 ihre bevorzugten Webshops in verschiedenen Kategorien bewertet und gewählt. Die Unternehmen wurden von den österreichischen Verbrauchern in Hinblick auf unterschiedliche Kriterien beurteilt, insgesamt wurden über 16.500 Bewertungen abgegeben. Jetzt steht das Ergebnis fest.

MediaMarkt siegt bei „Elektronik“

In der Kategorie „Elektronik“ sicherte sich MediaMarkt den Titel „Bester Webshop 2019-2020“. Der Elektronikfachhändler konnte bereits im stationären Handel die Auszeichnung „Bester Händler 2019-2020“ für sich verbuchen. Neben der großen Auswahl, sind es vor allem die zahlreichen Services (Click & Collect, Lieferdienste, Startklar-Services, Reparaturen, etc.), die von den Kunden als Mehrwert an MediaMarkt wahrgenommen werden.