Im Schnitt heuer zu Weihnachten täglich so viele Pakete wie 2019 an Spitzentagen.

Die Corona-Krise hat den durch den Online-Handel verursachten Paketboom extrem verstärkt. Bei der Österreichischen Post ist das Paketvolumen heuer im Vorjahresvergleich bisher um ein Drittel gestiegen, im Spitzenmonat April im ersten Lockdown sogar um etwa 70 %. An Spitzentagen gab es im Lockdown wie zu Weihnachten 2019 etwa 750.000 Pakete. Post-Chef Georg Pölzl rechnet damit, dass heuer zu Weihnachten Tagesspitzen von 1 Mio. Pakete erreicht werden.

Rund um Weihnachten werden 2020 im Schnitt täglich wohl so viele Pakete zuzustellen sein, wie 2019 nur an einzelnen Spitzentagen. In Summe dürften es über das Jahr mehr als 150 Mio. Pakete werden, 2021 schon mehr als 160 Mio. Stück.

Sehr gut habe sich auch der Online-Marktplatz shöpping.at der Post entwickelt. Pro Tag werden über die Plattform inzwischen gut 900 Pakete versandt, über vier Mal mehr als im Vorjahr. Die Gewinnschwelle sei „in greifbarer Nähe“, ob es schon 2021 so weit sein wird, könne er nicht sagen, so Pölzl. Aber Amazon habe die ersten 20 Jahre Verlust gemacht, vergleicht der Post-Chef.