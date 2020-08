Tausende Kinder verlieren ihr Erspartes

Der Skandal um die Mattersburger Commerzialbank weitet sich immer weiter aus. Während Erwachsene durch die sogenannte Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro abgesichert sind, verlieren nun ausgerechnet viele Kinder ihr Erspartes.

Betroffen sind Inhaber eines „Hopsi“-Kindersparbuches. Tausende Eltern, Großeltern oder Onkel und Tanten haben in den letzten Jahren derartige Sparbücher für ihre Lieblinge abgeschlossen und darauf einbezahlt. Doch auch wenn die Namen der Kinder in diesen Sparbüchern eingetragen sind, so sind die Kontoinhaber dennoch Erwachsene. Dieser Umstand erweist sich nun als Boomerang.

Denn Betroffene, die bereits im Rahmen der Einlagensicherung das Maximum von 100.00 Euro bekommen haben, fallen nun um das Geld auf den Kindersparbüchern um.