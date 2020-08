Zweite 5G-Auktion ist gestartet

Die Auktion weiterer Frequenzen für den neuen schnellen Mobilfunkstandard 5G ist am Montag gestartet. Eigentlich war diese bereits für das Frühjahr angedacht , doch dann kam das Coronavirus. In den kommenden Wochen kämpfen heimische Mobilfunkanbieter um die neuen Frequenzen. Bis spätestens Ende September soll die Versteigerung abgeschlossen sein. Das Vergabeverfahren fand unter großer Geheimhaltung statt. Die Mobilfunkanbieter dürfen nicht einmal sagen, ob sie an der Auktion teilnehmen.